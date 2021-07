Pergolini disparó contra Riquelme y Cascini

Mario Pergolini ya había utilizado sus redes sociales para compartir un explosivo mensaje por lo ocurrido con Boca en Brasil en el partido ante Atlético Mineiro, pero decidió utilizar unos minutos de su programa radial para extender su mirada con críticas a distintos protagonistas del tema. Más allá de señalar a las autoridades arbitrales, también dejó un mensaje contra la actual dirigencia de la que formó parte hasta que decidió renunciar.

Uno de sus mensajes estuvo apuntado al corazón del Consejo de Fútbol con el que no finalizó en buenos términos: “Cuando uno no salta, después hablar a las 2 de la mañana o hacerte el loquito a los golpes me parece que es una locura. Hay que charlar las cosas como hay que charlar”. La indirecta quedó clara: Juan Román Riquelme dio una nota tras el escándalo durante la medianoche y Raúl Cascini quedó en el centro de la escena por estar en el foco inicial de conflicto, más allá de que también se vio a un Jorge Bermúdez muy enojado.

“Es lo único que voy a decir. Para mí el problema básicamente es que, primero, es una barbaridad. La verdad que es tan obvio, aunque no fuese una campaña, es tan obvio que da vergüenza. Me parece un poco que es una vergüenza”, inició el descargo en su programa Maldición va a ser un día hermoso que se transmite por Vorterix. “Va para cualquiera. Lo que hablábamos con otras cosas de cuando la Justicia no hace lo que tiene que hacer. Uno espera de la Justicia que haga ciertas cosas. Y si lo hace repetidas veces da sospecha”, agregó sobre ese enfoque.

Sin embargo, luego se dirigió a las actuaciones de la directiva Xeneize, de la que él formó parte hasta fines de marzo de este año. “Pero también tiene que ver un poco con las conductas. Si la vez pasada nadie se quejó, todos calladitos, por miedo a que le digan algo. Que la Conmebol, si no pueden meter manos ellos, no le chupan un poco las medias... Obvio que después pasa lo que pasa. Después no podés salir a hacerte el patovica a golpear gente, más siendo empleado del club”, explotó.

“Vos no podés salir a pegar, aunque sea algo que a todo el mundo le hubiese gustado hacer. Porque vos decís: ‘Sabés si estoy yo ahí’. Sí, seguro. Y yo tuve las posibilidades... Y de hecho yo estuve ahí, y lo he dicho públicamente cuando estuve ahí”, recordó sobre su paso por la vicepresidencia.

El empresario y conductor radial contó cuál fue la pena económica que le impusieron por sus críticas: “No quiero ponerlo como campaña de ‘estuve ahí', pero digo esto ahora y me quejo ahora porque también me quejé antes. Y me pusieron una multa. A mí la Conmebol me puso una multa de 35 mil dólares por putearlos, por decir que era medio un tongo su VAR. ¿Y los dirigentes qué te dicen? No, callate porque nos van a cagar, preferible es ir charlando. Y es lo que hacen, todos eh. Pero ahí están las consecuencias. Cuando uno no salta, después hablar a las 2 de la mañana o hacerte el loquito a los golpes me parece que es una locura. Hay que charlar las cosas como hay que charlar”.

“Es como esa gente que después te pasa facturas: ‘No porque vos una vez me dijiste’. ¿Por qué no me dijiste cuando te lo dije? En vez de esta, esta y esta. Es una barbaridad, porque esto es una falta de Justicia y la verdad es que es medio complicado jugar al fútbol sin reglas. Es un juego. Si vos haces tal cosa, el gol no se cobra. Si haces esto es un gol. No se toca con la mano, salvo este que vamos a llamar arquero. Hay reglas, qué se yo. Ahora si las reglas no sirven para nada, la verdad que es un lío”, reflexionó antes de cerrar su descargo.

“Es horrendo que te roben tanto”, se quejó antes dar por terminado el tema. Pergolini realizó un descargo breve sobre el tema teniendo en cuenta la repercusión que iban a tener sus dicho y también aclaró: “En estos momentos hay que dejar todo más calmo, si no también es oportunista salir a los gritos ahora. Ahora es fácil gritar, es el momento de gritar, pero también es fácil gritar ahora. Cualquier que salga, sea quien sea”.