Crisis en Boca: Macri durísimo contra Ameal y Riquelme

En el medio del escándalo por la salida de Miguel Ángel Russo como director técnico de Boca y la crisis futbolística del equipo, Mauricio Macri opinó sobre el presente del club de sus amores y del cual fue presidente, con críticas apuntadas a la actual dirigencia que encabeza Jorge Amor Ameal.

"Siempre pensé lo mismo: así cuando se gana es un trípode de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, cuando se pierde, la culpa es de todos. Sobre todo si nada arranca bien, si la dirigencia no tiene ideas claras ni convicción y firmeza para llevarlas adelante", afirmó Macri.

Enseguida, comparó a la saliente gestión de Angelici con la actual dirigencia Xeneize: "Boca era un club muy ordenado. En el cambio de conducción... aparecieron muchos ruidos, por decirlo de alguna manera".

Sin nombrarlos, el dardo de Macri fue dirigido hacia el actual presidente, Jorge Amor Ameal, y al conductor del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme. Claro que también el expresidente de la Nación aprovechó para elogiar a su amigo Daniel Angelici, quien dejó el club a fines de 2019 al perder las elecciones por paliza ante la actual directiva.

Para cerrar, Macri manifestó que no es algo sencillo ser dirigente en un club de fútbol del calibre de Boca: "No es tan fácil. Siempre digo que el mundo está muy complejo. No es fácil dirigir ninguna institución".