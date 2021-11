Boca recibe a Newell’s con la urgencia de ganar

En un partido decisivo en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores, Boca recibirá a Newell’s, cuando restan tres fechas para el final de la Liga Profesional, que ya tiene a River como campeón. El Xeneize buscará enrumbar su presente futbolístico luego de lo que fue una dura derrota en el clásico ante Independiente del miércoles pasado.

El partido correspondiente a la fecha 23 se disputará desde las 21.30 en La Bombonera, con arbitraje de Patricio Loustau y será transmisión de AM 550. El Xeneize buscará enrumbar su presente futbolístico luego de lo que fue una dura derrota en el clásico ante Independiente del miércoles pasado.

El conjunto dirigido por Sebastián Battaglia lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Tiene la opción de lograrlo si gana la Copa Argentina o bien por la tabla anual de puntos.

El triunfo 1-0 de anoche de Estudiantes vs. Vélez sumó presión a Boca, que necesita ganar para recuperar el último lugar para a Libertadores de los tres que otorga la tabla anual, por la cual ya está clasificado Vélez (69), lo sigue Talleres (63) y ahora se metió el Pincha (60), con dos más que el Xeneize (58).

Para esta cita, Sebastián Battaglia tiene pensado realizar varias modificaciones y plantar en el terreno de juego de La Bombonera a la mayoría de sus habituales titulares. Tras la polémica por el once que presentó en el Libertadores de América, el entrenador hará nueve cambios pese a no tener ningún lesionado ni suspendido.

El sector con más incógnitas es la defensa, que tendría al menos dos apellidos diferentes con respecto al último partido, aunque podrían ser cuatro: Marcos Rojo y Frank Fabra ingresarían por Carlos Izquierdoz (expulsado frente al Rojo) y Agustín Sández, mientras que el DT todavía mantiene la duda entre sostener a Luís Advíncula y Lisandro López o introducir a Eros Mancuso y Carlos Zambrano.

En la mitad de la cancha, Jorman Campuzano, Juan Ramírez y Edwin Cardona reemplazarán a Alan Varela, Cristian Medina y Eduardo Salvio, mientras que el frente de ataque contará con las presencias de Luis Vázquez y Sebastián Villa, quienes regresarán a la titularidad por Norberto Briasco y Cristian Pavón.

A diferencia de su rival, la Lepra viene de levantar cabeza tras la dura caída ante Arsenal y logró vencer 1-0 a Central Córdoba en el Coloso Marcelo Bielsa con un golazo de Maxi Rodríguez. Los de Adrián Taffarel llegan a este partido tras un andar bastante inconsistente, ya que se posicionan 18° de 26° y apenas acumulan 26 puntos en 22 encuentros.

Para este match, los del Parque Independencia esperarán hasta último momento a José Canale, quien tuvo que abandonar el partido ante el Ferroviario a los 17 minutos por una molestia en uno de sus aductores.También van a exigirlo a Tomás Jacob. Por su parte, Jonatan Cristaldo y Cristian Lema siguen out. Además, vale remarcar que por su posición en la tabla anual y por no ganar algún título en 2021, ya no tienen chances de jugar copas en 2022.

Contando el profesionalismo y amateurismo, se enfrentaron en 164 oportunidades, con 72 victorias para Boca, 45 para Newell’s y 47 empates. La última vez que se vieron las caras fue por la 2° fecha de la fase de la Copa de la Liga 2021, con victoria del por ese entonces conjunto de Miguel Ángel Russo por 1 a 0. Como dato de color, en la jornada de ayer Maxi Rodríguez anunció su retiro profesional, por lo que el encuentro de mañana será uno de los últimos en su carrera.

POSIBLES FORMACIONES:

Boca: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Carlos Zambrano o Lisandro López, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Edwin Cardona; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Newell´s: Ramiro Macagno; Tomás Jacob, Diego Calcaterra, José Canale, Mariano Bittolo; Julián Fernández, Jerónimo Cacciabue, Pablo Pérez, Juan Garro, Nicolás Castro; e Ignacio Scocco.