No pega una, Nadal tiene coronavirus

El tenista español Rafael Nadal anunció este lunes que tiene coronavirus y que se enteró del contagio al realizarse una prueba PCR en su regreso a España luego de participar de un torneo exhibición en Abu Dhabi. Este diagnóstico podría obligar a cambiar su calendario, que tiene como próximos objetivos el torneo ATP de Melbourne y el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.

La semana pasada, el nacido en Mallorca -que se ha aplicado las dosis correspondientes de la vacuna contra el covid-19- había vuelto a la actividad profesional luego de cuatro meses alejado de las canchas por una persistente lesión en su pie izquierdo.

“Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España”, escribió Nadal en una carta que publicó en sus redes sociales. El escrito pronto recibió miles de comentarios que de fanáticos deseándole una pronta recuperación al actual número 6 del ranking ATP.

El español informó que durante su paso por Kuwait y Abu Dhabi todos sus controles habían sido negativos. “Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco”, señaló para luego explicar que ya se encuentra aislado y en proceso de recuperación.

Producto de esta noticia, el calendario del ganador de 20 títulos de Grand Slam podría sufrir modificaciones. Su plan para las próximas semanas estipulaba la participación en el ATP de Melbourne en los primeros días del año, a modo de preparación para su presentación en el Abierto de Australia, cuya fecha de inicio está pautada para el 17 de enero próximo. El diagnóstico de covid-19 pone en serios riesgos este cronograma.

El pasado viernes, luego de cuatro meses alejado de las canchas por una persistente lesión, Nadal volvió a jugar en un torneo exhibición en Abu Dhabi. Más allá de que su regreso fue con una derrota ante el escocés Andy Murray (134°), el ex número uno del mundo se mostró conforme por poder estar de nuevo en actividad.

Poco pudo hacer el nacido en Mallorca en un duelo entre dos históricos del circuito y sufrió una caída en dos sets (6-3 y 7-5) en el partido válido por una de las semifinales del Mubadala World Tennis Championship. El sábado, en tanto, volvió a saltar a la pista y perdió por 7-6(4), 6-3 y 10-6 ante el joven canadiense Denis Shapovalov (14°) en un encuentro por el tercer puesto que duró dos horas.

“Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta. Hemos sufrido mucho. No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos, lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunamos. Parece que somos a día de hoy el país al que menos afecta el virus y creo que es porque tenemos una gran parte de la población vacunada”, había dicho Nadal hace un mes atrás en un evento del diario Marca en España.