Macri cargó contra Riquelme y su manejo en Boca

En Boca, siempre un pequeño foco de interna arranca cada semana, ya sea en lo futbolístico como en los dirigencial. Cuando parecía que el Xeneize terminaba tranquilo el 2021, el ex presidente de la institución y de la Nación, Mauricio Macri, cargó contra Riquelme y sus métodos de manejar Boca, y al mismo tiempo le tiró flores a Tevez para una futura participación.

El Presidente más ganador de Boca habló en Radio Mitre de Córdoba y volvió a cargar contra Juan Román Riquelme al opinar de la política de Boca. "El club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actué coordinadamente y eso no se ve" dijo el ex mandatario de la Nación, quien representaba la lista saliente de Angelici.

Además, sostuvo que “en Boca las cosas han cambiado y ya no funcionan como antes", enfocándose en el ídolo boquense "Hay cosas que escucho que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona", sutil palo a Riquelme y la falta de presencia del actual presidente Jorge Ameal.

Por otro lado, puso a Tevez como la próxima figura política de Boca, “Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca, sin duda, lo veo comprometido", exponiendo así la clara amistad que hay entre el anterior presidente Angelici, y el ex presidente de la nación.

Meses anteriores, el “Apache” ya había hablado del tema, donde expresó que “si no tengo claro cómo llevar a Boca a lo más alto y siento que no estoy preparado, de dirigente no voy a estar” sosteniendo además que primero se debe preparar y después, si se mete de lleno, no será para poner el nombre e ir segundo de alguien.