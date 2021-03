Cardona, después de Claypole: "no se gana con el nombre"

Edwin Cardona, el mejor jugador de Boca Juniors en la austera victoria ante Claypole por 2 a 1 por la Copa Argentina, el miércoles a la noche, fue autocritico con la pobre actuación de su equipo al sostener que en la cancha "no se gana con el nombre y la camiseta".



"Esto es fútbol, once contra once, y en la cancha por nombre o camiseta no se gana. Hay que meter, jugar. Los muchachos de Claypole lo demostraron y jugaron un gran partido. Lo importante era ganar, pasar, y creo que lo hicimos de buena manera a pesar de que la gente esperaba otra cosa", le dijo Cardona a la transmisión oficial del encuentro.



"Porque ganando siempre es mejor para mejorar, porque perdiendo iba a ser muy duro. Hay que mejorar muchas cosas, pero estamos unidos. Sabemos lo que quiere el 'Profe' (Miguel Russo)", destacó.



Por último se refirió a este momento suyo, que es el mejor desde que volvió a Boca en el segundo semestre del año pasado. "Trato de disfrutar cada partido, cada momento, y aportarle al equipo. Quiero estar feliz, porque hoy me toca jugar, pero mañana no se dónde estaré. Por eso hay que disfrutar este momento", remarcó.