River recibe a un Junior sin Teo ni Sambueza

River buscará este miércoles volver a la senda del triunfo cuando enfrente a Junior de Barranquilla, de Colombia, en el estadio Monumental, que volverá a tener una noche de Copa Libertadores luego de más de un año. La cita, correspondiente a la segunda fecha del grupo D, se jugará desde las 21 y será transmitido por AM 550 con el equipo de Súper Mitre Deportivo.

Con las ausencias de Matías Suárez y de Jonatan Maidana tras dar positivo de coronavirus, el equipo de Marcelo Gallardo volverá a jugar un partido de Libertadores en su casa luego de más de un año. La goleada sobre Binacional, de Perú, por 8-0 del 11 de marzo de 2020 fue la última presentación de River en el Antonio Vespucio Liberti, que durante ese tiempo estuvo en remodelación. Desde el retorno a Núñez, el Millonario disputó cinco partidos en el torneo local, de los cuales ganó dos, empató uno y perdió otros dos.

Una de las derrotas hogareñas se dio el domingo ante San Lorenzo (1-2), la cual le impidió acercarse a la clasificación a segunda fase de la Copa de la Liga. En cuanto a la Libertadores, River debutó con un empate 1-1 ante Fluminense en Brasil, un resultado un tanto agridulce ya que supo estar en ventaja durante gran parte del encuentro, aunque se salvó también de la derrota por las atajadas de Franco Armani y algún que otro fallo arbitral favorable.

El Muñeco no podrá volver a contar con Suárez, una pieza clave del ataque que se perdió los últimos cinco partidos por una lesión (sinovitis) en la rodilla derecha, y ahora por Covid. Mientras, reaparecen entre los convocados el paraguayo Robert Rojas y el colombiano Jorge Carrascal, quienes cumplieron la fecha de suspensión.

La otra mala para Gallardo será la ausencia de Jonatan Maidana, quien se perderá los próximos compromisos por Covid-19. Esta ausencia obliga al cuerpo técnico a seguir exigiendo al chileno Paulo Díaz, quien junto al arquero Franco Armani disputaron los 15 partidos que se llevan disputados en los dos meses y medio de competencia.

Por el lado de Junior, no viajó el referente del equipo y ex River Teófilo Gutiérrez, lesionado. El equipo dirigido por el ex Boca Luis Amaranto Perea (fue campeón de Argentina, de América y del Mundo con el xeneize en 2003), viene de una serie de partidos contra Independiente Santa Fe en Barranquilla. En el primero, por la Copa Libertadores, empató 1-1 y el domingo le ganó por 3-1 en la ida de los cuartos de final del torneo colombiano. Junior tiene una racha adversa en Argentina ya que de las doce visitas que acumula en su historia sólo pudo conseguir un empate ante Boca en 2001 como resultado positivo.

El zapalino Fabián Sambueza, también lesionado, ni siquiera viajó a Buenos Aires para este partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del máximo torneo continental.

Probables formaciones



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri o Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Matías Suárez, Rafael Santos Borré y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Willer Ditta, Danny Rosero y Edwin Velasco; Homer Martínez, Fabián Ángel, John Pajoy, Larry Vásquez, Fredy Hinestroza; y Miguel Borja. DT: Luis Amaranto Perea.



Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)



Estadio: Monumental (River Plate)



LOS OTROS PARTIDOS DE LOS ARGENTINOS EN LA JORNADA:

19.00 hs, Defensa y Justicia – Universitario (Perú) – Copa Libertadores.

19.15 hs, Independiente – Montevideo City Torque (Uruguay) – Copa Sudamericana

21.30 hs, Rosario Central – San Lorenzo – Copa Sudamericana

21.30 hs, Tolima – Talleres de Córdoba – Copa Sudamericana