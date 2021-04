Cancelan el Sudamericano de Atletismo

La pandemia sigue afectando al mundo deportivo y causando la cancelación de eventos, Esta vez le tocó al Sudamericano de Atletismo, que estaba pautado para disputarse del 14 al 16 de mayo en el Cenard.

Dicha noticia fue informada por la Confederación Argentina de Atletismo, que sostuvo que "la suspensión del campeonato en Argentina se debió a que las autoridades nacionales comunicaron la no autorización del mismo debido a la grave crisis sanitaria nacional, que se ha agravado y no se espera que se solucione a corto plazo". Además, agregó: "La CADA realizó gestiones en los días anteriores para concretar el certamen en Concepción del Uruguay, pero la no autorización se extiende a todo el país".

Luego de esto, se evalúa la posibilidad de llevar el Sudamericano a otro país, ya que el torneo entrega importantes puntos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan el 23 de julio. Si esta idea prospera, la ciudad de Ibague, en Colombia, pica en punta para albergar el evento que no modificaría las fechas de inicio y fin. Sin embargo, la ciudad cafetera se encuentra a 1.285 metros sobre el nivel del mar y esto afectaría principalmente a los fondistas.

En relación a este tema, el neuquino Javier Carriqueo, deportista Olimpico ( Beijing 2008 y Londres 2012) sostuvo, "es una mala noticia para los atletas argentinos que tienen chances para clasificar a los Juegos de Tokio. A los que más puede afectar es a los corredores de 5.000 y 10.000 mts, las pruebas que se corren en altura para nosotros, que venimos del llano son complicadas. Si bien es cierto que es mediana altura, hay un perjuicio para nuestros atletas, pero no tanto como si se corriera por ejemplo en Cochabamba (2.500 mts). Puede perjudicar algo más, a las corredoras con obstáculos como Carolina Lozano (zona de clasificación para los Juegos) y Belén Casetta (puesto 45 de 45 que pueden clasificar). Ellas corriendo en Sudamericano en nuestro pais podrían asegurar su ida a Tokio. .

De hacerse en otro país, la Argentina no llevará el equipo completo, pero sí podrán participar los que esten en zona de clasificación o cerca de estarlo en el ranking olímpico.