Joaquin Burgos y una nueva cita con la Selección

Joaquin Burgos no disimula su alegría, se lo ve disfrutando de cada entrenamiento y una vez más, de una convocatoria al seleccionado. Está acostumbrado a las citaciones del equipo nacional de Judo, formó parte de ellas en toda su infancia, pero esta no es un más. Le llega en un momento donde hacer la actividad lo llena, ya no es un lastre, es un disfrute.

Después de los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud (2018) celebrados en Buenos Aires decidió tomarse un tiempo para pensar y decidir, esto lo llevó alejarse de la actividad “lo necesitaba yo, mi cuerpo y mi mente” nos confió hace muy poco en el programa Grito Sagrado”

La vuelta fue pausada y consensuada, primero con acompañamiento a los integrantes de la Selección Neuquina, posteriormente algunos campus y por último, una charla profunda con dos personas que no solo son sus entrenadores, son amigos a los que escucha y aprecia mucho: Lorena Briceño y José Carlone.

Llegaron con el tiempo las nuevas convocatorias y algunas competencias, la duda de si había pasado su cuarto de hora, se despejó rápidamente cuando al subirse al tatami nuevamente las sensaciones y las luchas ganadas le dieron la derecha.

“El lunes viajo al Cenard para terminar la preparación ya que el 24 de mayo arranca el Panamericano de Cali y estoy con expectativas de poder competir bien y disfrutar del Torneo. Posiblemente esté algo ansioso, luchar en este nivel no es lo mismo que los entrenamientos pero voy a ir paso a paso como me dijo Jose (Carlone) y a la vez buscar divertirme y disfrutar como también me dijo Lore (Briceño).

El certamen en Cali, es de vital importancia para los judocas argentinos, ya que otorga puntaje a los Juegos Panamericanos Juniors que se desarrollarán en septiembre de este año.