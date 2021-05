“No hay campeonato ni parte económica que importe, hay que parar”

Las restricciones en la provincia también incluyen al sector del deporte. Esta semana, fueron los propios dirigentes de clubes neuquinos los que tomaron la determinación de cerrar por 10 días sus instituciones en apoyo de las medidas sanitarias y así se lo comunicaron al gobernador Omar Gutiérrez y al ministro de Deportes, Luis Sánchez.

‘Pepe’ Canales, presidente de la Subcomisión de fútbol del Club Pacífico, se expresó al respecto argumentando que la situación de la provincia es crítica y que frente a eso no hay campeonato ni parte económica que importe, siendo necesario detener la actividad.

Por otro lado el dirigente destacó la posibilidad de ser escuchados por las autoridades del gobierno a la hora de tomar decisiones en torno a las restricciones.

“Consultar con los actores es fundamental. En el 2020 creo que se tomaron decisiones donde no fuimos consultados y donde en algunos clubes fuimos perjudicados por esas decisiones. Hoy ser escuchados y saber lo que pensamos para nosotros fundamental y y que sepa el gobernante, que sepa la gente que toma decisiones de qué es fundamental escuchar a la gente que está el día día trabajando en un club con todos los chicos”.

En relación a la emergencia sanitaria, ‘Pepe’ comentó que “este covid no es el mismo que el del año pasado, es otra cosa, está atacando a la juventud, al sector que no ha sido vacunado y creo que las medidas que tomemos están bien, no hay que enojarse, hay que mirar para adelante y trabajar pensando en volver con la salud de todos como corresponde”.

ESCUCHA EL TESTIMONIO: