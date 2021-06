Del Progreso vuelve a la acción en Liga Argentina

Luego del parate, la Liga Argentina de Básquet volverá a ver acción a partir del lunes 7 de junio. En el estadio Antonio Rotili de Lanús, el equipo roquense que dirige Juan Kass enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, Rivadavia de Mendoza, Racing de Olavarría y al conjunto local.

Hasta el receso, Del Progreso jugó 16 partidos en esta particular temporada de la segunda categoría del básquet nacional. Obtuvo ocho victorias e igual cantidad de derrotas.

En la última burbuja, desarrollada a fines de abril y a principios de mayo, Del Progreso cayó 61-66 ante Gimnasia, le ganó 81 a 71 a Rivadavia de Mendoza, cayó ante Lanús 78 a 58 y le ganó a Atenas de Carmen de Patagones por 70 a 65.

El conjunto roquense (al igual que sus rivales) no llegará en las mejores condiciones a esta instancia, ya que recién en el día de hoy pudieron retomar los entrenamientos en el Gigante de Calle Maipú, en General Roca.

En lo deportivo, la gran novedad es la incorporación del escolta Alan Moreno quien llega proveniente de Ameghino de Villa María. Reemplazará a Rodrigo Lavezzari, quien se desvinculó de la institución.

Deportivo Viedma es el líder de la Conferencia Sur (15 partidos, 12 victorias y 3 derrotas), mientras que la Conferencia Norte la lidera Echague, que en 22 partidos ganó en 16 oportunidades y cayó en las 6 restantes.

En las últimas horas, el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció el cronograma de las burbujas de Lanús y Junín, con las que se producirá la reactivación de la categoría. En lo que respecta a la sede de Junín, hay que recordar que ya completó la primera jornada, el viernes 21 de mayo.

SEDE LANÚS



Lunes 7/6

10:30 - Rivadavia vs. Villa Mitre

13:00 - Dep. Viedma vs. Racing

15:30 - Gimnasia vs. Del Progreso

18:00 - Lanús vs. Atenas

Martes 8/6

10:30 - Del Progreso vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Villa Mitre

15:30 - Atenas vs. Gimnasia

18:00 - Dep. Viedma vs. Lanús

Jueves 10/6

10:30 - Del Progreso vs. Racing

13:00 - Gimnasia vs. Dep. Viedma

15:30 - Rivadavia vs. Atenas

18:00 - Lanús vs. Villa Mitre

Viernes 11/6

10:30 - Dep. Viedma vs. Rivadavia

13:00 - Racing vs. Atenas

15:30 - Villa Mitre vs. Gimnasia

18:00 - Del Progreso vs. Lanús

SEDE JUNÍN



Miércoles 9/6

11:00 - Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 - Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 - Ciclista vs. Parque Sur

Jueves 10/6

11:00 - Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 - Rocamora vs. Quilmes

17:30 - Estudiantes (C) vs. Ciclista