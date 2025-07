Martín Soria busca tumbar los decretos que cerraron Vialidad, INTA, INTI y el Instituto del Cáncer

El diputado nacional por Río Negro Martín Soria presentó un proyecto de ley que busca derogar los decretos delegados emitidos por el presidente Javier Milei, mediante los cuales se eliminaron, fusionaron y transformaron organismos públicos estratégicos. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, apunta directamente contra el corazón del plan de desregulación estatal impulsado por el Ejecutivo. “Le pusieron el cartel de ‘se vende’ al país”, denunció Soria, en referencia al cierre de entes como la Dirección Nacional de Vialidad, el INTA, el INTI, el Instituto Nacional del Cáncer, y otros organismos vinculados a la producción, la salud y la infraestructura.

El proyecto legislativo consta de dos artículos que solicitan la derogación de los decretos N°458/25 al N°463/25, publicados el 8 de julio de 2025. En sus fundamentos, Soria sostiene que estas medidas representan “la disolución final de organismos fundamentales para el desarrollo del país”, y que fueron tomadas sin debate parlamentario ni consulta técnica. “Esto es solo una parte de las perversidades que se cometieron en nombre de la ‘Libertad de los argentinos’”, afirmó. Entre los organismos afectados figuran también la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, todos considerados pilares de las economías regionales y del desarrollo científico y productivo nacional. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de una docena de diputados.

El proyecto busca derogar todos los decretos del presidente Milei

Soria fue especialmente crítico con el presidente Milei y con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quienes acusó de actuar con “crueldad institucional”. “Las eliminaciones de este gobierno en un contexto de ajuste y hambre tienen toda lógica. Milei es el primer presidente que dijo públicamente que no quiere hacer obra pública, que no tiene interés en dejar rutas, escuelas y hospitales en su gestión para el pueblo argentino”, expresó. Según el legislador, el único objetivo del Gobierno es “generar negocios financieros para los amigos del poder”, y no garantizar derechos ni servicios esenciales. También advirtió que la eliminación de organismos como el Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares y las modificaciones en el Instituto Nacional del Cáncer reflejan “un claro desprecio por la salud pública y la investigación científica”.

“Los decretos delegados que buscamos dejar sin efecto solo producirán efectos negativos para nuestra nación y nuestro pueblo: dejar sin planificación logística, sin infraestructura centralizada, sin prevención de accidentes de tránsito y sin capacidad de desarrollo”, advirtió Soria.

