Neón Iturburu Martínez tiene apenas 11 años y es un apasionado del hockey sobre patines. Una pasión que heredó desde los cuatro años gracias a su madre Mabi Martínez que además de acompañarlo en cada etapa de su vida, es desde los inicios la entrenadora de Neón y quien hoy celebra junto a él la tan grata noticia. “El alumno superó al maestro”- comenta entre risas- Mabi en la entrevista que dieron juntos a Grito Sagrado.

A pesar de su corta edad, el roquense tiene muy claro lo que significará para él poder vestir la camiseta del seleccionado argentino, y la primera palabra que se le viene a la mente es “orgullo”. Orgullo de ser considerado en la categoría Menores de 12 años del equipo nacional de hockey sobre hielo. Orgullo de lo que ha conseguido hasta entonces, producto de su propia exigencia en los entrenamientos y de la constancia en la práctica deportiva. Neón está orgulloso, y se le nota en la mirada cuando cuenta de qué manera se enteró de la citación.

“Mi mamá se entero primera de la noticia, yo estaba durmiendo, vino a despertarme y no sabía si era un sueño o era real. No me imaginaba ser parte del seleccionado, pero iba a darlo todo por llegar”, contó el jugador de 28 sportcenter.