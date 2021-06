De LIFUNE a la Primera categoría de la AFA

Erika Nikutowski tiene 18 años, se desempeña como marcadora central y hasta principios del año pasado fue parte del plantel del Club Pacífico. El fútbol no fue el primer deporte que practicó, porque durante mucho tiempo jugó al hockey defendiendo el arco del ‘Rojo’ neuquino.

Luego de finalizar sus estudios secundarios, partió de Neuquén en busca de nuevos objetivos. A pesar de que el siguiente paso en su vida indicaba empezar a estudiar una carrera profesional, en su cabeza solo rondaba una cosa: seguir jugando al fútbol. Fue por esto que ‘Niku’ -como la apodan- decidió emigrar rumbo a Buenos Aires con una maleta cargada de sueños y nuevos objetivos personales. Entre ellos el de poder crecer desde lo futbolístico.

“Actualmente estoy estudiando diseño gráfico, iba a estudiar veterinaria pero me resultó bastante demandante y la verdad es que al principio tenía ideas un poco desalentadoras respecto al fútbol, pero estar acá y ver que existen las posibilidades me hizo cambiar de opinión y quise apostar un poco más al fútbol”, contó a Grito Sagrado la futbolista surgida en el Decano.

La intención principal de su viaje a la capital porteña siempre fue el fútbol, uno de sus máximos sueños. En principio la idea de Erika fue participar de un campus para tratar de conseguir una beca en Estados Unidos, la neuquina no sabía que sus planes estaban por cambiar luego de establecer contacto con el Club Comunicaciones.

“Después del campus de fútbol, fui a Comunicaciones a probarme. Me contacte vía Instagram y me dijeron ‘venite mañana que es el último día de pruebas’. Fui y me dijeron que me quede, que necesitaban una central”.