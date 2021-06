La selección y un objetivo: seguir por el buen camino

Se juega la tercera jornada de la Copa América donde la rotativa selección Argentina se medirá contra Paraguay hoy a partir de las 21 hs en búsqueda de seguir en la senda del triunfo que la deje clasificada a los cuartos de final. Scaloni no confirmó el equipo pero nuevamente hará cambios.

Tras la buena victoria ante Uruguay, la selección Argentina buscará asegurarse su clasificación a falta de dos fechas de culminar la primera etapa, cuando a partir de las 21hs, y con transmisión de AM550 , jugará ante el duro Paraguay de Eduardo Berizzo, que cuenta entre sus filas con varios jugadores del fútbol argento.

Nuevamente Leonel Scaloni no repetirá el equipo, medida que se volvió una costumbre en el actual proceso y que no permite afianzar una clara idea de juego. Producto de la seguidilla de partidos apostaría al recambio en todas las líneas, Giovanni Lo Celso y Nicolás González llegan tocados y no serías de la partida.

Por otro lado, hay intención de cambios en el lateral izquierdo, está la duda entre Acuña- de muy buena partido ante Uruguay- o el retorno de Nicolás Tagliafico. En el mediocampo se mantendría Guido Rodríguez con De Paul y Palacios o Paredes sería el remplazante de Lo Celso. En el ataque todo parecía ser que el Kun Agüero volverá a los 11.

En Definitiva, la probable de Argentina Sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios o Paredes; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero.

Por otro lado, Paraguay llega con tres unidades tras el triunfo sobre Bolivia y la fecha libre. Con varias caras conocidas para el ámbito del fútbol nuestro, Anthony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia; Alejandro Romero Gamarra, Mathías Villasanti y Robert Piris da Motta; Ángel Romero, Gabriel Ávalos y Miguel Almirón.

El cotejo arrancará 21hs en el Mané Garrichade Brasilia y con arbitraje de Jesús Valenzuela de Venezuela. Previo, se medirán 18hs Uruguay ante Chile.

Perú dio la sorpresa por el grupo 2.

En el arranque de la tercera jornada, el Perú (3) de Ricardo Gareca se impuso ante Colombia (4) por 2-1 y se acomodó en la zona 2 donde el líder Brasil (6) tuvo fecha libre. Antes, Ecuador (1) y Venezuela (2) igualaron en 2 tantos.