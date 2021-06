La Conmebol avala el polémico arbitraje de Pitana

Luego de la polémica suscitada en torno al primer gol de la victoria de Brasil ante Colombia, la Conmebol dio a conocer rápidamente (a las 3 AM de Argentina) los audios del VAR de esa situación, como para descartar especulaciones sobre el modo de actuar del VAR. En el video, primero, Conmebol explica porque la decisión del árbitro argentino "se ajusta a las reglas del juego".

"El balón no entra directamente a portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor", comienza explicando la Conmebol a la hora de marcar porque la decisión del árbitro argentino fue la correcta.

Luego, a la hora de mostrar los audios del VAR, se ve que se analizó la trayectoria del balón y si se cumplía o no alguno de los tres requisitos necesarios para que la jugada se reinicie con un bote a tierra. Hubo dudas, también, con la posición del jugador de Brasil más adelantado cuando llegó el centro. Pero se concluyó con que estaba habilitado.

Cabe recordar que en el Nilton Santos de Río de Janeiro, Colombia había arrancado ganando con un hermoso gol de Luis Díaz. Firmino igualó luego de la polémica acción ya descripta y finalmente Casemiro, en el minuto 99 le dio la victoria a Brasil, con un cabezazo.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol pidió la suspensión inmediata del árbitro argentino mediante el siguiente comunicado:

"La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que procedió a radicar ante el máximo organismo del fútbol sudamericano una nota de protesta por el arbitraje durante el partido del 23 de junio de la CONMEBOL Copa América 2021.

En dicho encuentro, al minuto 77 del partido se presentó una jugada donde el balón rebota en el árbitro central Néstor Pitana y deriva en un ataque prometedor para el equipo brasilero que termina en gol.

Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el árbitro lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido.

La FCF solicitó a la CONMEBOL la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como recientemente la Comisión de Árbitros suspendió a dos árbitros colombianos por el error grave y manifiesto consistente en la anulación de un gol durante el partido de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Uruguay y Paraguay del 3 de junio".

Entretenido empate entre Perú y Ecuador

En el otro partido de la jornada, Ecuador y Perú animaron un partido muy entretenido. Fue empate 2 a 2. Los de Alfaro se pusieron en ventaja con un gol en contra de Renato Tapia y se fueron al descanso dos goles arriba ya que sobre el final del primer tiempo también anotó Ayrton Preciado.

Pero Perú lo empató rápidamente en el segundo tiempo. Gianluca Lapadula definió entre las piernas de Hernán Galíndez. Cinco minutos después igualó André Carrillo, tras una buena habilitación de Lapadula.

Con este resultado, Ecuador quedó muy comprometido ya que en la última fecha enfrenta a Brasil. Si pierde, y Venezuela empate con Perú, será el único eliminado de la zona.