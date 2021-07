VIDEO: Milito le paró el carro a Gallardo

El duelo entre River y Argentinos tuvo su gran cuota de atractivo por el partido de ida de los octavos de final de la copa Libertadores. La intensa lluvia que caía en el Monumental jugó su papel a la hora del desarrollo de un juego muy físico. En una secuencia entre Sandoval y Angileri detonó una queja de la visita y la respuesta de Gallardo a milito que cruzaron palabras post partido.

Jonathan Sandoval recibía una pelota por su lateral cuando sufrió una falta de Fabrizio Angileri, el banco visitante encabezado por Milito pidió la amarilla para el jugador de River generando la reacción de Gallardo tras culminar el partido.

En la jugada Milito pide amarilla, Gallardo responde al banco con un “Si fue a la pelota, hermano. Fue a la pelota, ¿qué decís?”. El cruce no terminó ahí, culminado el cotejo el Dt de River se acercó al de Argentinos quien no se achicó ante sus dichos “Vos también pediste” “vos no me podes mandar a callar” retrucó.

“No te aguanto más pidiendo amarilla” dijo el muñeco quien tiró una sonrisa en el cierre de la charla cuando Echenique (Cuarto árbitro) dijo “¿Me puedo ir tranquilo?”

La serie entre los Argentinos quedó abierta, Argentinos sacó además de un buen empate, el gol de visitante que le da la pequeña ventaja sobre River. En el Diego Maradona se verá un partido similar el próximo miércoles mismo horario.