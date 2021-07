Scaloni se juega la clasificación y algo más

El seleccionado nacional se juega la continuidad en la competencia continental esta noche cuando enfrente a Ecuador. Argentina, que terminó primero en el Grupo A, viene de ganarle a Bolivia en la última presentación e intentará seguir con la racha ganadora que le permita meterse en las semifinales de la Copa América.

En la conferencia de prensa de ayer previo al duelo, el entrenador Lionel Scaloni no confirmó el equipo aunque dio algunas pistas y aseguró que es más o menos lo que la prensa viene informando en relación a los once titulares. Si bien no despejó todas las dudas (sobre todo en el sector izquierdo del campo), el DT aseguró que esperará un día más para saber si podrá contar o no con ‘Cuti’ Romero.

"Tengo todavía la duda de Cristian Romero y vamos a esperar un día más. En caso de que no se recupere al 100% entraría Germán Pezzella. Esperaremos para confirmarlo. El resto es lo que vienen dando todos".

El único confirmado hasta el momento es Giovani Lo Celso que ganó la pulseada ante Guido Rodríguez y estará desde el arranque. "Lo Celso es un jugador que cada vez que ha estado en condiciones ha sido titular, mañana lo será. Esperemos que haga un buen partido: siempre hemos confiado en él y por suerte ahora está en buenas condiciones", declaró Scaloni.

Por su parte, el conjunto que dirige Gustavo Alfaro llega al duelo de cuartos de final con varios jugadores tocados que aún no se sabe si podrán estar presentes. Jhégson Méndez, Enner Valencia, (quien no pudo terminar en cancha el partido ante Brasil), Moisés Caicedo y Gonzalo Plata padecen problemas físicos que no les permitieron entrenar con normalidad. Más allá de esta situación, Ecuador sabe que del otro lado el rival intentará acaparar todas las miradas y su objetivo será dejarlo en el camino.

Desde las 22.00 con transmisión de AM550 “La Primera” y junto al equipo de Súper Mitre Deportivo, Argentina intentará seguir avanzando en la competencia. El encuentro se desarrollará en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira y será dirigido por el brasileño Wilton Pereira Sampaio.

PROBABLES FORMACIONES:

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Pezzella o Romero, Otamendi, Acuña o Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Papu Gómez.

ECUADOR: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco o Gonzalo Plata, Jhegson Méndez o Carlos Gruezo, Moisés Caicedo o Fidel Martínez, Diego Palacios; Enner Valencia o Ángel Mena y Ayrton Preciado. DT: Gustavo Alfaro.