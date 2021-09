José Luis Acuña se enfoca en los Panamericanos de Cali

Después de dejar atrás la rotura de su menisco izquierdo y mientras avanza en su recuperación, José Luis Acuña acelera su preparación con vista a los Juegos Panamericanos Junior de Cali, que se desarrollarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre.

La confirmación de las plazas otorgadas por la Unión Panamericana de Taekwondo, le aseguró a Argentina cuatro lugares para los Juegos de Colombia, por lo que José Luis será uno de los cuatro argentinos que formarán parte de la delegación nacional.

Mientras aprovecha los días de descanso otorgados por el cuerpo técnico de la Selección Argentina, el taekwondista se hizo unos minutos para dialogar con Grito Sagrado; “hice un buen trabajo con los profesionales médicos del seleccionado y eso me permite venir muy bien con la preparación, lo estoy haciendo al máximo nivel. Eso me permite probar sensaciones nuevas y seguir sumando horas”, manifestó el joven nacido en Plottier.

El equipo argentino que va a participar de los Juegos Panamericanos de Cali está integrado por la bonaerense Giulia Sendra (-49kg) y el santafesino Lautaro Díaz (-68kg). Mientras que, la plaza en los +64kg femeninos será para la también bonaerense Gianella Évolo y el neuquino José Luis Acuña en la rama masculina.

“Tengo solo palabras de agradecimiento para mis compañeros de selección y sobretodo con el cuerpo técnico. Siempre me tuvieron presente y me acompañaron en la recuperación. Hicimos un trabajo muy a conciencia, que me permite estar con expectativas y seguramente el campus que se viene ahora en México me va a sumar para la puesta a punto final”, aseguró Acuña.

El cuerpo técnico argentino que está encabezado por Leandro García y Jorge Álvarez ya tienen definido el plantel que va a viajar a la capital azteca México y ya después encaminarán el trabajo final de cara a los primeros Juegos Panamericanos Junior.

Los Juegos de Cali tendrán una particularidad muy importante, quienes logren consagrarse clasificarán directamente a los juegos Panamericanos de Santiago Chile, que tendrá su inauguración el 20 de Octubre de 2023.