El taekwondista Acuña volvió a entrenar en el Cenard

Después de dos meses de recuperación, tras su rotura menisco, el taekwondista neuquino José Luis Acuña volvió al Cenard a entrenar con la cabeza puesta en los Panamericanos de Colombia en el mes de diciembre.

No fueron faciles las últimas semanas para el joven de Plottier, ya que tuvo que llevar a “rajatablas” su puesta a punto, también lidiar con su cabeza mientras repasaba las imágenes de los Juegos Olímpicos y a la vez buscar la forma más rápida para volver a estar a disposición del entrenador nacional.

“La recuperación va cada vez mejor, no estoy al 100 para entrenar, no puedo patear, todavía no tengo esa alta médica, pero el técnico de la Selección (Jorge Alvarez) me pidió que esté acá con el equipo para aportar de otro lado, desde lo motivacional y por supuesto acepté el desafió” aseguró Acuña a Grito Sagrado.