Maronese y San Patricio lideran en el Pre Regional

Se jugó la tercera jornada de la fase de grupos del reducido Pre regional que entrega dos plazas al Regional Amateur de fútbol 2021-22. En el oeste capitalino fue triunfo de Maronese que lidera el grupo 1, mientras que San Patricio ganó en Senillosa por el grupo 2 y quedó en lo más alto. El miércoles se completa con Atlético Neuquén vs Petrolero.

El torneo tiene a dos equipos en competencia pero que no ocupan plazas en el caso de ganarlo, tanto Independiente como Centenario recibieron licencias para disputar la competencia, por lo que solo juegan para cumplir, y que en esta fecha junto a Alianza tenían jornada libre.

Por el grupo 1, el cotejo atractivo estaba entre Maronese y Pacífico en el oeste, ambos superaron a la ADC en el arranque y el triunfo los dejaba líderes en el cierre de la primera rueda. Fue triunfo del dino por 1-0, Alexis Esparza en la primera etapa el tanto sobre el decano.

Por otro lado, En Senillosa se vieron las caras la bici y el bodeguero con triunfo de San Patricio de El chañar que lo dejó a un paso de la clasificación. El conjunto de Gabriel Lineares superó 2-1 a Bicicross con goles de Deliso e Izarrualde.

EL miércoles a las 16hs completan Atlético Neuquén vs Petrolero por la zona 3. Próximo fin de semana arrancan las vueltas: Centenario vs Pacífico, Bicicross vs Alianza y Atlético Neuquén vs Independiente.