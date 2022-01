La Legión Argentina tendrá 8 representantes en Australia

Serán ocho los clasificados que jugarán el cuadro principal del Australia Open a partir de mañana. Un número que vuelve a ratificar el posicionamiento del tenis argentino más allá de las variables económicas que dificultan el desarrollo y crecimiento de la actividad.

Ayer Tomás Etcheverry y Marco Trungelliti lograron sellar su clasificación al cuadro principal del Abierto de Australia y de esta manera, el sueño de jugar el primer Grand Slam del año suena a posible.

Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Federico Coria, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Baez, Tomás Etcheverry y Marco Trungelliti serán los representantes de Argentina.

Algunos de ellos tendrán una primera ronda complicada, donde tendrán que enfrentarse a nombres importantes.

En el primer día habrá acción para cuatro jugadores argentinos: Federico Delbonis vs Pedro Martínez (ESP), Facundo Bagnis vs Christian Garín (CHI), Tomás Etcheverry vs Pablo Carreño Busta (ESP) y Federico Coria vs Gael Monfils (FRA).

Mientras que en la segunda jornada jugarán: Sebastián Baez vs Albert Ramos-Vinolas (ESP), Juan Manuel Cerúndolo vs Tomas Machac (CZE), Marco Trungelliti vs Frances Tiafoe (USA) y Diego Schwartzman vs Filip Krajinovic (SRB).

Marco Trungelliti accedió al cuadro principal del Australian Open tras vencer en el último partido al bosnio Damir Dzumhur por 6-2, 2-6 y 7-5. El santiagueño consiguió su novena clasificación a un Grand Slam. Será su tercera participación en este torneo.

Por otra parte, Tomás Etcheverry derrotó al italiano Flavio Cobolli por 6-3 y 6-2. Esta será su primera participación en el main draw de un Grand Slam para el nacido en La Plata. Con 22 años y 5 meses, se convirtió en el tenista argentino activo más joven en superar la clasificación del Abierto de Australia