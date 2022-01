Lo confirmó Benedetto “Vuelvo al club que amo”

El “pipa” ya habló como jugador de Boca, el delantero ya tiene todo arreglado para volver a vestir la azul y amarillo para una nueva temporada y mirar de lleno la Copa Libertadores, arribará el jueves, se hará la revisación médica y firmará contrato. “se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”

Tras despedirse del Elche, el delantero argentino habló con medios españoles donde explicó sus salida del fútbol español y porque llega a boca, “Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo"

“Dije que volvería a Boca de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo",

Elche es propiedad del representante de jugadores Christian Bragarnik, Benedetto es accionista en la institución teniendo un porcentaje menor del club español, por lo que las puertas siempre estarán abiertas ya sea como jugador o como accionista.

En su primera etapa en Boca, El atacante que arribó en la mitad de 2016 desde América de México, jugó 76 partidos y convirtió 45 goles (un promedio de 0,59) ganando tres títulos: Campeonato 2016/17, Campeonato 2017/18 y Supercopa Argentina 2019).