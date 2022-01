Orly Terranova se quedó con la sexta etapa del Dakar

El piloto argentino Orlando Terranova sorprendió este viernes al imponerse en la sexta etapa del Rally Dakar 2022, que marcó la mitad de la carrera con un circuito bucle de 620 kilómetros (347 cronometrados) en Riyadh, capital de Arabia Saudita.

El mendocino, rotulado por la organización como leyenda del rally por sus 16 presentaciones, las dos primeras con motos, cubrió la distancia de este viernes con 3:06:45 y una diferencia de 6:16 respecto del líder de la general, el tricampeón qatarí Nasser Al-Attiyah, que ingresó décimo.



Con su Prodrive Hunder, del equipo Bahrain Raid Xtreme, el argentino de 42 años llegó con ventaja de 1:06 respecto del escolta sueco Mattias Ekstrom, a bordo de un coche híbrido del Team Audi Sports. El tercer lugar lo ocupó el local Yazeed Al Rahji (Overdrive Toyota), quien le arrebató el segundo lugar de la acumulada al francés Sebastian Loeb (Prodrive).



Loeb no tuvo una jornada positiva ya que se clasificó en el puesto 31, por delante de los argentinos Sebastián Halpern (Mini), Lucio Álvarez (Overdrive Toyota) y Juan Cruz Yacopini (Overdrive Toyota).



El Rally Dakar tendrá este sábado una jornada de descanso y retomará el domingo con 402 kilómetros cronometrados y 299 de enlace entre Riyadh y Al Dawadimi, en el centro de la península arábiga



El nueve veces titular del Campeonato Mundial de Rally (WRC), quedó con una distancia de 50:25 respecto del Al-Attiyah que lo condiciona en la búsqueda del título, al igual que al argentino Álvarez, que retrocedió del tercer al cuarto puesto en las posiciones globales, ahora con una diferencia de 1:05:58.



Terranova, séptimo en la general (+1:24:00), obtuvo su sexta victoria parcial en el Dakar, un mérito que no conseguía desde la edición 2015 cuando se impuso en 4 que apenas le alcanzaron para ubicarse en el 18vo. puesto final.



"Ganar una etapa es una alegría. Ha sido sido difícil porque había huellas de motos, algunas equivocadas. Por este motivo hemos tenido que mantenernos muy concentrados. No ha sido fácil adelantar a otros coches porque al ser rápida la primera parte todo el mundo estaba rodando a ritmo ligero", explicó el argentino, cuya mejor actuación histórica son dos quintos puestos en 2013 y 2014.



"En la neutralización nuestra sensación fue que estábamos haciendo un buen trabajo, de manera que en la segunda parte hemos seguido atacando. La arena estaba muy blanda así que la conducción no ha sido fácil. El coche es fantástico y la idea es seguir atacando porque sabemos que la carrera es aún larga y podemos hacer grandes cosas", declaró al sitio oficial de la competencia.