Con la radio puesta: Así se define la Liga Profesional

La Liga Profesional anunció cómo se jugará la fecha 27, última del campeonato donde se conocerá el campeón del 2022 y que tiene tres candidatos a la corona. El domingo a partir de las 17hs, Racing recibirá a River, boca en la Bombonera con Independiente, y Huracán va a Paraná.

Con La Academia como puntera, y a la espera de que pasará este jueves entre Gimnasia y Boca, la última fecha ya tiene su cronograma para la definición entre los tres equipos con chances de festejar, los principales aspirantes de local, mientras que el que quiere dar el golpe irá de visita.

El escenario puede tener diferente líder según lo que pase en La Plata, Si Boca gana el postergado con Gimnasia, entonces el elenco de Ibarra llegará como puntero y sin depender de nadie, una derrota o empate deja a Racing (50 puntos) ubicado en lo más alto, y queda a su merced la corona.

Huracán (47 unidades)la tiene más complicada pero no imposible; necesita ganarle a Patronato ya descendido, que el Xeneize no gané el jueves, y que ambos equipos que están por encima, pierdan el domingo para forzar un desempate con Racing, o por qué no, llegar a un triangular final.

Las cartas están sobre la mesa, por ahora solo Boca depende de sí mismo, que en el caso de ganar los dos cotejos que tiene por delante será el campeón. En el medio, tres actores de reparto que querrán cerrar el torneo de la mejor manera: el último partido de Gallardo, Independiente en La Bombonera, y Patronato que se despide de la categoría.