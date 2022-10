Manu Godoy: “Vamos rumbo a cosas grandes”

Invicto y con un futuro prometedor, Emanuel “Manu” Godoy sigue con la dinastía de la familia más importante del boxeo en la región. El centenarience tuvo una gran noche el pasado viernes derrotando a Miguel Ángel Núñez y sigue por la senda del triunfo: “Vanos por un camino lindo, rumbo a cosas grandes”.

Manu fue el plato fuerte de la noche de boxeo en Cinco Saltos, en una pelea dura contra el oriundo de Mar de Ajó, logró dar los golpes claves y conseguir su cuarta victoria del año. El menor de los Godoy dialogó con Grito Sagrado y expresó cómo se sintió en el ring:

“Fue una noche espectacular, algo nuevo también porque me metí en una categoría que no he peleado nunca, que fue en los 66kg. Me sentí un poco raro porque es la primera vez que peleaba en ese peso, pero es lindo volver al ring y el acompañamiento de toda la gente en Cinco Saltos”