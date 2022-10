Se lesionó Leandro Paredes a menos de un mes del Mundial

El mediocampista Leandro Paredes, titular en el seleccionado de la Argentina y actual jugador de la Juventus, de Italia, padeció una lesión muscular que le llevará menos de dos semanas de recuperación, según se comprobó este sábado y que no pone en riesgo su puesta a punto para el inicio del Mundial de Qatar 2022.



En ese contexto, el volante de 28 años, surgido de Boca Juniors, fue sometido a estudios en el club de Turín y se comprobó que sufre una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda que le demandará unos 15 días de recuperación, de manera que no corre riesgo su presencia en la Copa del Mundo.



El centrocampista sentía una molestia en la zona y por esa razón no fue titular en Juventus en el partido que el equipo de Turín le ganó al Empoli por 4 a 0 por la fecha 11 de la Serie A de Italia, sino que ingresó a jugar en el segundo tiempo en reemplazo del estadounidense Weston McKennie, cuando iban 20 minutos, reportaron medios italianos. El ex futbolista del Paris Saint-Germain fue examinado y los médicos del club de Turín estiman que en dos semanas volverá a estar disponible, algo que el cuerpo técnico del seleccionado argentino ya está al tanto.



El otro argentino de la Juventus y también pieza clave del seleccionado argentino, el rosarino Ángel Di María, también padece una lesión muscular y estará inactivo unos 15 días más. De 34 años, sufrió una lesión en el isquiotibial del muslo derecho en el partido de la Liga de Campeones que la "Juve" perdió en Israel con el Maccabi Haifa por 2-0 la semana pasada y se encuentra en pleno proceso de rehabilitación. El ex Rosario Central, PSG de Francia, Real Madrid entre otros, no debería tener inconvenientes para ponerse a punto y estar disponible para el único amistoso que jugará el seleccionado de la Argentina el 16 de noviembre en Abu Dhabi ante los Emiratos Árabes Unidos (EAU), antes del inicio de la Copa del Mundo.



Argentina integrará el Grupo C en Qatar, en el que enfrentará a Arabia Saudita el martes 22 de noviembre, luego se medirá con México el sábado 26 de noviembre y cerrará su participación en esa fase el miércoles 30 de noviembre frente a Polonia.