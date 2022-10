Cristiano Ronaldo negocia su salida del Manchester United

El presente de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no es el mejor, la relación entre él y el actual entrenador no ayuda y el portugués está pensando en dejar el club de los "Diablos rojos" después de que se dispute el mundial de Qatar 2022. Por el lado del club, también está la chance de desprenderse de él, en enero próximo y en las últimas horas salió a la luz el monto que tendría que pagarle el club si decide finalizar el contrato.

Según el sensacionalista diario The Sun, para dejar libre a Cristiano Ronaldo, el Manchester United tendría que estar dispuesto a pagar 11 millones de dólares. Sería esta cifra el monto que el jugador portugués ganaría solamente entre los meses de enero y junio.



En cuanto al vínculo de CR7 y el Manchester United, este vence en el mes de junio de 2023 y está claro que ambas partes no están interesadas en renovarlo. Venderlo en el próximo mercado de pases también podría ser una buena opción, más que nada para el club, ya que lo podría hacer en una cifra cercana a los 20 millones de libras esterlinas.



Según explica el diario británico, Cristiano no vería con malos ojos rebajar su sueldo y pasar a jugar en el Chelsea, para no mudarse de Inglaterra. En el último mercado de pases, Cristiano estuvo cerca de pasar a los "Blues", pero Thomas Tuchel lo rechazó.