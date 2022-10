Atilio Costa Febre lo hizo de nuevo: "me ch....los huevos"

La radio y su magia. La radio y sus idas y vueltas. La radio y "Lito" Costa Febre, el relator que desde hace casi 30 años relata todas y cada una de las presentaciones de River Plate en el planeta fútbol. Torneo argentino (Primera División y Copa Argentina), Copa Libertadores, amistosos internacionales, partidos de preparación en Pretemporada, las famosas y ahora desaparecidas Copas de Verano. El nativo de Alberti en la provincia de Buenos Aires, siempre está con su equipo River Monumental, una marca registrada para el hincha de "La Banda", que muchas veces cuenta con escuchas de sus rivales, cuando las cosas no vienen bien para los de Núñez.

En esta ocasión, los últimos minutos de la transmisión de Costa Febre del partido entre Racing 1 River 2, el triunfo del millonario que permitió que Boca se coronara campeón, se hizo viral en las redes.

El relator que pasó por Radio 10, El Mundo, Del Plata, Rivadavia, entre otras emisoras, tuvo, a esta altura, como es fiel a su costumbre, un par de exabruptos, que muchas veces son catalogados de pícaros y otras de mal gusto. Esta vez pasará lo mismo, que anteriores emisiones.

"Atajó el penal Armani. Quiero decir algo, la institución más grande del mundo se llama Club Atlético River Plate. Y el tipo que sembró los todos valores que tienen que ver con el fútbol en ocho años y medio, es el Muñeco Marcelo Daniel Gallardo, alias Napoleón. Armani paró el penal de Racing, la honestidad pura de River. El escudo por encima de todo, el nombre River allá arriba, el manto sagrado...", expresó tras el penal que el también arquero de la selección Argentina le contuvo al defensor Galván.

Pero la cosa no terminó ahí, porque luego vino el gol de Borja: "Pelota adentro para Suárez, no pudo. Para Barco, no pudo. Un rebote para Borja. Goool. Goooooool. Goooool de River, del River de Gallardo, del River de Napoleón. Que todo Boca me chupe los huevos. Del River de Napoleón. Levanta el monumento a la honestidad, River le tira otra vez la camiseta a Racing. Que me perdonen los hinchas de Boca, porque lo quiero elogiar tanto a Napoleón, que a veces una mala se me escapa", aseveró Costa Febre. Y siguió: "Grande Gallardo honesto. Grande Gallardo cristalino. Grande Gallardo pulcro. Dejas abajo la coronación de Boca con esta demostración que dieron tus muchachos. Lo hizo Borja, el baile del Colibrí, el amigo de Dios. Porque Dios quería, Gallardo, querido Muñeco, querido Napoleón, que te vayas de esta manera, dando ejemplo de honestidad, dando ejemplo de ética, dando ejemplo de moral".

Para cerrar, agregó: "Me chupa un huevo el campeonato de Boca con semejante técnico. Me chupa un huevo con esta victoria de River. River es lo más cristalino que tiene el fútbol argentino lleno de mafiosos, de tramposos, de traidores. River deja una lección para todos los tiempos, desde un tipo único, incomparable, mágico. Desde Napoleón. Anda y volvé Napoleón. Anda y volvé".

Escuchá los 10 últimos minutos de la transmisión de River Monumental y los dichos de Atilio Costa Febre: