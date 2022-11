El Mundialito Femenino tendrá su segunda edición

El fútbol femenino sigue creciendo en la región, una prueba de eso es el Mundialito Femenino que ya anunció su segunda edición para febrero del 2023 en General Roca. Con gran entusiasmo jugadoras de diferentes edades y de varias provincias del país diputarán esta competencia, que es única en Argentina.



La primera edición del Mundialito se realizó en abril de este año, participaron 19 clubes de 4 provincias y un total de 587 futbolistas. Todas las expectativas fueron superadas para la primera convocatoria que fue histórica, ya que es el único mundialito femenino de todo el país.



Ahora van por la segunda edición y la apuesta es mayor, asi nos lo contó Valeria Cotelo en Grito Sagrado, ex jugadora de la Selección Argentina, de Deportivo Roca y una de las organizadoras del evento:



“Estamos muy ansiosas con los preparativos, mucho trabajo pero mucha felicidad porque la primera edición fue una experiencia hermosa para todos los equipos que participaron. Asi que felices y con mucho entusiasmo para lo que viene"



Esta segunda edición se disputará del 17 al 21 de febrero con sede en el club de Deportivo Roca. Las categorías que competirán son sub 12, sub 14, sub 16 y ahora se agrega la categoría +30. Una novedad para un Mundialito que Vale explicó a la perfección:



“Hacemos una especie de reparación histórica porque muchísimas mujeres no han tenido la posibilidad de jugar en un estadio tan lindo como el nuestro, con el marco que tiene el mundialito. Esa posibilidad está buena que la vivan y que las nenas vean que hay chicas grandes que también disfrutan del fútbol”



Este mundialito único en el país, trata de que no sea algo regional sino federal, por eso la invitación se expande a todas las provincias argentinas, incluidos los clubes grandes de capital que se han mostrados interesados en participar ya que no existen otros eventos de esta magnitud para las pequeñas futbolistas:



“Nuestra idea es que al menos algún club de Buenos Aires pueda participar. Nos han consultados la gente de Vélez, de Banfield, hemos charlado con Boca y Racing. Lo que tenemos a favor es que no hay muchos espacios para las nenas de esas edades asi que creo que puede llegar a ser atractivo, pero todavía no hay nada confirmado”



Para Cotelo, una de las referentes del fútbol femenino en la Patagonia, esta clase de competencias sirven para estimular el crecimiento de la disciplina. Se han visto momentos históricos para el femenino en los últimos años, y el mundialito que se realiza en Roca es uno de ellos: