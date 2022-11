Que no falte la carne, la yerba y el dulce de leche

Ya hace un buen tiempo que los planteles viajan con sus propios cocineros, pero ahora además se sumaron los equipos de nutricionistas que buscan que algunos jugadores modifiquen sus hábitos alimenticios.

Es por eso que la Selección Argentina no quiere dejar nada librado al azar y en ese sentido los profesionales que asesoran al cuerpo técnico hicieron un relevamiento en Qatar sobre si tendrán todos los alimentos pretendidos y que deberán llevar desde acá.

El principal, claro, será la carne. Por eso, rumbo a Qatar también irá un contenedor con carne argentina, con una cantidad suficiente para cubrir toda la estadía. Y no es porque en la sede mundialista no haya carne de buena calidad, sino porque la que se consigue es de buey australiano, que los jugadores argentinos no están acostumbrados a consumir.

Así que no faltará el clásico costillar, otra tradición en la intimidad del campeón de América, que tan buenos resultados dio previo a partidos importantes.

Pero la carne no será el único toque argentino que se llevará la delegación desde Buenos Aires. También se llevarán otros dos productos que son una especialidad nuestra, claro está: el dulce de leche y la yerba.

Si bien hoy ambos se consiguen en distintas partes del mundo, por la cantidad que hay que llevar, también se optó por cubrir el stock desde acá. Sobre todo la yerba, de consumo permanente en la concentración argentina. El mate no sólo es un ícono de la unión grupal en cada plantel argentino, sino también, en la Selección en particular, es motivo de cargadas por como lo prepara cada jugador, lo que ya generó un entretenido cruce dialéctico entre Rodrigo De Paul y Lionel Messi.