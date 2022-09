Scaloni renovó el contrato y seguirá como técnico hasta 2026

Lionel Scaloni seguirá como director técnico del seleccionado argentino hasta el Mundial de 2026 tras llegar a un acuerdo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. El dirigente de mayor cargo en el fútbol argentino confirmó la continuidad del entrenador mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter luego del cierre de la gira del seleccionado por Estados Unidos.



"Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!", escribió "Chiqui" Tapia en su perfil junto a una foto abrazado con Scaloni.



Dos títulos después de 28 años y la racha de imbatibilidad más larga de la historia, con 35 partidos invicto, sostienen la decisión de la AFA de respaldar el proyecto iniciado hace cuatro años por Scaloni.



Tapia anunció el acuerdo con Scaloni luego de las declaraciones del entrenador en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Jamaica por 3-0 en Nueva Jersey este martes por la noche, donde había expresado su intención de continuar en el cargo.



"Tengo ganas de seguir ¿Quién no va a querer seguir en una selección como la Argentina? Con el presidente tengo la mejor relación. Estuvimos reunidos. Está encaminado y lógicamente hay cosas que aceitar. Pero las ganas están y más con la predisposición de un grupo que se brinda de esta manera", expresó Scaloni.



Minutos después, Tapia publicó ese mensaje y despejó las dudas que se habían instalado en torno a la continuidad del ciclo que comenzó en septiembre de 2018. Si cumple el nuevo contrato, Scaloni podrá igualar la etapa de César Luis Menotti como DT del seleccionado que se extendió desde 1974 hasta 1982, con un total de 7 años, 8 meses y 18 días. El punto de partida de Scaloni fue el 7 de septiembre de 2018 en un amistoso contra Guatemala y hasta el final del Mundial de 2026 habrán transcurrido 7 años años y 9 meses.



Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales, también fue clave en el proceso de Scaloni ya que junto a Tapia fueron los que respaldaron al joven entrenador desde un dubitativo inicio.



La historia de Scaloni en el seleccionado empezó con polémica ya que su vínculo con la AFA comenzó como integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, ambos santafesinos. Tras la salida del casildense después del Mundial de Rusia 2018, Scaloni, de recientes 40 años, decidió quedarse y aceptó la propuesta para conducir al seleccionado juvenil en el torneo de L'Alcudia en España. El 17 de julio de 2018, apenas dos semanas después de la eliminación de Argentina ante Francia en los octavos de final, el oriundo de Pujato anunció la lista de convocados para el tradicional torneo internacional amistoso y viajó junto a Pablo Aimar para dirigir al equipo que después se consagró campeón.



Allí empezó a crecer la idea de que Scaloni se haga cargo interinamente de los amistosos que tenía programados el seleccionado mayor en septiembre en Estados Unidos.



Sin Lionel Messi y con un plantel renovado, Argentina asumió dos amistosos en esa fecha FIFA: el 7 de septiembre contra Guatemala (3-0) en Los Ángeles y cuatro días después ante Colombia (0-0) en Nueva York. Pasaron cuatro amistosos más con Scaloni en el banco de suplentes y a fines de noviembre, Tapia lo ratificó ante la Asamblea de la AFA como entrenador de la selección para la Copa América que iba a disputarse a mediados de 2019 en Brasil. En marzo de 2019, la "Albiceleste" disputó un amistoso en Madrid contra Venezuela con el regreso de Lionel Messi y el resultado no pudo haber sido peor ya que la derrota 3-1 generó dudas sobre su capacidad y experiencia para conducir al seleccionado.



Pese a la adversidad, Scaloni llegó hasta la Copa América de Brasil pero nuevamente el comienzo fue decepcionante con derrota 2-0 ante Colombia en el debut y un empate 1-1 ante Paraguay con Franco Armani como héroe. La clasificación se aseguró con una victoria sobre Qatar (2-0) y el pase a semifinales se dio luego de la victoria contra Venezuela (2-0).



El 2 de julio de 2019 es una fecha clave en esta historia ya que en Belo Horizonte, la Argentina perdió 2-0 ante el local, Brasil, en un partido polémico, y si bien no pudo pasar a la final, esa fue la última derrota que sufrió el seleccionado. Luego de la victoria sobre Chile en partido por el tercer puesto, Scaloni dejó en claro que quería seguir al frente del equipo y a fin de año, tras el respaldo público de Messi, se firmaron los contratos de todo el cuerpo técnico con la presencia de Tapia y Menotti.



Mientras la racha invicta ya llevaba siete partidos, Argentina inició el postergado camino por la pandemia de coronavirus hacia el Mundial de Qatar.



En la primera doble fecha de competencia, Scaloni consiguió uno de sus hitos ya que después de vencer a Ecuador en una Bombonera sin público, rompió una racha de 15 años sin ganar en la altura de La Paz.



Ya con 13 encuentros sin perder, el seleccionado viajó a Brasil para afrontar una improvisada Copa América en el país vecino tras la imposibilidad de poder jugarse en nuestro país y en Colombia como estaba estipulado.



"Creo que es el momento de dar el golpe", anticipó Messi en la previa del debut ante Chile y la frase quedó marcada como punto de partida.



Luego de un primera fase sólida, la Argentina dejó en el camino a Ecuador y después a Colombia, por los penales atajados por Emiliano "Dibu" Martínez. El cierre perfecto fue con el 1-0 con gol de Ángel Di María en la final contra Brasil en el estadio Maracaná que cortó una larga racha de 28 años sin títulos en la mayor. Unos meses después, en noviembre de 2021, la "Albiceleste" selló su pasaje a Qatar y la racha ya sumaba 27 partidos.



El 1 de junio de este año, la "Scaloneta" dio una nueva muestra de carácter y de fútbol tras vencer a Italia por 3 a 0 en el mítico Wembley de Londres, en la "Finalissima" de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA y superó la histórica marca del equipo de Alfio Basile entre 1991 y 1993.



Hoy, el equipo lleva 35 partidos invicto, está a dos de la marca de Italia y a casi 50 días del inicio de la Copa del Mundo, la ilusión por la tercera estrella está intacta.



Sin embargo, pase lo que pase en Qatar, la decisión de extender el ciclo del DT es un hecho y habrá "Scaloneta para rato".