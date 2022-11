Salió de la cárcel y volvió a entrenar

El volante Luciano Cabral de 27 años, volvió a entrenarse en Argentinos Juniors luego de permanecer durante cinco años en prisión por ser considerado coautor de un homicidio perpetrado por su padre en la ciudad mendocina de General Alvear, de la que es oriundo. El padre del futbolista, José Cabral, se hizo cargo de la autoría del homicidio de Joan Villegas y recibió 16 años de prisión, mientras que "Lucho" fue considerado coautor y por ello fue condenado a nueve años y medio.

El hecho ocurrió el último día del año de 2017 y Luciano fue puesto en libertad al cumplir la mitad de la condena por buena conducta. El mediocampista que está nacionalizado chileno y ya jugó por el seleccionado sub 20 de ese país cuando lo dirigía Hugo Tocalli, en el Sudamericano 2015 de Uruguay.



Cabral empezó a entrenarse de forma particular esta semana en el Centro de Fútbol Profesional Sergio Daniel Batista, donde está hospedado, y el club de La Paternal lo recibió con un mensaje en sus redes sociales: "¡Primer día en casa!".

Su buena conducta lo llevó a ser excluido del penal de San Rafael para ser traslado a un establecimiento semicerrado de esa ciudad mendocina como paso previo a su reinserción social y allí trabajó en distintos cultivos que se realizaban en el lugar, con lo que pudo ayudar económicamente al resto de su familia. Y también pudo entrenarse desde el año pasado hasta su liberación, ocurrida a mediados del mes pasado

El hábil volante fue reclutado por la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia donde jugó varios años hasta que recaló en Argentinos Juniors. Llegó a primera división donde fue compañero de Juan Román Riquelme -que aseguran lo visitó varias veces en prisión, al igual que Gabriel Heinze que fue su entrenador-, sus buenas actuaciones en "El Bicho" lo llevaron a ser transferido al Curitiba de Brasil.

En las fiestas de fin de año de 2017, cuando ocurrió el incidente que derivó en el asesinato de Joan Villegas, Marcelo Gallardo lo tenía en sus planes para sumarlo a River Plate. La vida le ha dado una nueva oportunidad a Cabral, ojalá sepa aprovecharla.

Mira el video de un gol de Luciano Cabral en 2015 jugando para Argentinos Juniors ante Newells Old Boys de Rosario