EMOCIONANTE: Antes del penal Messi le pidió "una ayudita más" a Diego desde el cielo

Un emocionante video recorre en las últimas horas las redes sociales. Uno de los tantos, porque la mayoría generan lágrimas entre los fanáticos del fútbol, de Argentina, de Messi y la Scaloneta.

Pero en este video en particular, y como pocas veces, se lo ve a Lionel pidiendo ayuda, pero no a sus compañeros, ni al cuerpo técnico, sino a alguien muy particular, que desde el cielo con Don Diego y con La Tota seguramente los alentó durante todo el Mundial. Leo le rezó a D10S, a Diego Armando Maradona.

"Una ayudita más, vamos Diego desde el cielo" murmuró Lionel, y luego... gol de Montiel, Argentina Campeón del Mundo. Emocionante.

