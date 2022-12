Tata Martino fue recibido con insultos en México

Gerardo Martino llegó este domingo a México luego de la eliminación en primera fase del Mundial de Qatar y fue recibido por hinchas que lo insultaron en el aeropuerto Benito Juárez. El entrenador rosarino arribó junto a los integrantes de su cuerpo técnico, sus compatriotas Sergio Giovagnoli y Norberto Scoponi, luego de la eliminación prematura en la fase de grupos, en la que compartió zona con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.



“Da la cara, Tata. Estas son las consecuencias por no llevar a Chicharito", le disparó un hincha que lo esperaba en la estación aérea para reclamarle por qué no llevó al histórico delantero Javier Hernández.



“Te aferraste a (Rogelio) Funes Mori, Tata", le gritó otro simpatizante que le reprochó haber convocado al ex delantero de River, que le quitó el puesto a Santiago Giménez, el hijo de Christian, ex jugador de Boca. El entrenador fue acosado incluso por un hincha que lo persiguió con el teléfono y le gritaba: "Pinche puto argentino". Ante este episodio fue el ayudante Scoponi quien intervino para defender a su compañero y expresó:, mientras le palmeaba el rostro: “No digas boludeces”.



Luego reaccionó Giovagnoli, quien se quejó de la persecución que encararon los fotógrafos apostados en el lugar, que buscaron retratar a Martino desde diferentes ángulos. “¿Cuántas fotos le van a sacar? ¿200? ¡Basta!”, se quejó el ex defensor.



Con el apoyo de personal de seguridad del aeropuerto Martino pudo abordar la camioneta de la Federación Mexicana (FMF) que lo esperaba y se marchó rumbo al centro de la ciudad, acompañado por sus colaboradores.



México resultó eliminado en la primera ronda del grupo C de la Copa del Mundo luego de cosechar 4 puntos pero perder en el desempate del segundo puesto con Polonia (4) por diferencia de gol. El duro golpe generó la renuncia de Martino a la dirección técnica