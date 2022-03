Los cambios que se vienen en el Balón de Oro

France Football y L'Equipe anunciaron importantes cambios en los criterios de selección para el Balón de Oro, el premio que distingue al mejor futbolista de Europa año a año. El último y máximo ganador es Lionel Messi, con siete consagraciones, quien con estas modificaciones quedó virtualmente fuera de carrera para el galardón del 2022.

En primer lugar, la elección pasará a tomar en cuenta la temporada deportiva, que en el calendario europeo va de agosto a julio, y no el año calendario (de enero a diciembre) como se hacía anteriormente. De esta manera, el Mundial de Qatar contará para la edición 2023.

A partir de ahora solamente podrán votar representantes de los 100 primeros países del ranking FIFA (y los primeros 50 para el fútbol femenino) y no los 170 que lo hacían hasta el momento. L'Equipe argumenta que en muchos casos "no tienen una gran cultura futbolística natural ni legitimidad histórica y no siempre fácil acceso a las imágenes de las principales competiciones".

Además, con el objetivo de clarificar el reglamento y "evitar ambigüedades", pasará a ser más determinante el rendimiento individual de un jugador que la obtención de títulos colectivos a nivel club o selección. También se tendrá en consideración "la clase del jugador y su sentido del juego limpio, porque "dar el ejemplo también cuenta", y desaparece el criterio de valoración ligado a la "carrera del jugador".

Por último, la elaboración de las listas de candidatos ya no serán algo exclusivo de France Football, sino que se sumarán Didier Drogba, embajador del Balón de Oro, y los votantes de la pasada edición que estuvieron más cerca de acertar el resultado final. El premio cuenta con 30 candidatos para el galardón masculino, 20 para el femenino y 10 para los Trofeos Yashin (mejor arquero) y Kopa (mejor menor de 21 años).