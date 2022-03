Interna en Boca: el Pipa atacó y Almendra respondió

En medio de los escándalos que explotaron en el arranque de la semana en Boca, donde Agustín Almendra y Alan Varela fueron separados por indisciplina, Darío Benedetto no titubeó al referirse sobre las situaciones, demostró su apoyo total para con Sebastián Battaglia, y atacó principalmente a Almendra por el ataque al DT.

En la previa del duelo por Copa Argentina, donde Boca juega contra Central Córdoba de Rosario, el delantero top de boca no tuvo filtro y apuntó a Almendra tras el cruce con el DT e ídolo de Boca Battaglia, "Son cosas que a la larga iban a pasar, no se aguantaba más. El plantel piensa igual que el cuerpo técnico y bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo de Fútbol”.

“Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Hoy estamos tranquilos, hay un grupo humano muy lindo con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”.

Además, resaltó que el grupo está “contento con la decisión del DT”, y le fue con los tapones de punta al mediocampista “nunca entendió Agustín (Almendra) la camiseta que tenía puesta”.

Por otro lado, avaló la decisión de Varela; “o de Alan creo que también fue una decisión correcta. Fue un acto de indisciplina que puede llegar a tener remedio porque es chico y hay que seguir aconsejándolo, en el caso de Agustín es algo irremediable”.

La respuesta no tardó en llegar por parte de Almendra, quien en sus redes sociales redobló la apuesta con una publicación que apuntó al tatuaje de “Lealtad” que tiene el 9 de boca. “En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene", culminando con el icono de tomando nota.