El nuevo refuerzo de Cipo llega desde Emiratos Árabes

Antes del comienzo del Torneo Federal A, el técnico de Club Cipolletti, Germán Alecha, recibió buenas noticias. El lateral derecho, Diego González, fue confirmado como nuevo refuerzo albinegro. Es una de las últimas incorporaciones, ahora el DT espera por un arquero para cerrar el plantel definitivamente.

El rosarino, que llega procedente del Al Hilal de la segunda división de Emirátos Árabes Unidos, arribó este a la ciudad y comenzó a entrenar con el plantel, que retornó tras disputar un amistoso con derrota en Bariloche.

González, tiene 24 años, es lateral por derecha, aunque también ha jugado de volante central. Tuvo pasos por la reserva de Newell’s, donde jugó con el actual futbolista de Cipolletti, Diego Aguirre y además compartió minutos en cancha con Lisandro Martínez, hoy defensor del Ajax de Holanda y de la Selección Argentina.

Además, tuvo un paso por San Martín de Formosa en el Federal A, donde fue dirigido por Ricardo Pancaldo, ex DT del albinegro y actual entrenador del Deportivo Madryn en la Primera Nacional.

En enero del 2021, el futbolista rosarino llegó a Emirátos Árabes Unidos por medio de la agencia DG Football, junto a Ezequiel Muth y Matías Núñez, también argentinos. Allí fue dirigido por el compatriota Ever Demalde.

Con respecto a su posición, González declaró hace un tiempo: “Estoy jugando de “4” acá. El técnico me trajo para jugar ahí, ya que jugué un año en la reserva de Newell´s en ese puesto. Después cuando estuve a préstamo en San Martín de Formosa jugué de “5” que es mi puesto. Pero, cuando me preguntaron donde me gustaría jugar, elegí jugar de lateral derecho, ya que me siento muy cómodo”.

Confirmado el horario para el inicio

El debut de Cipolletti frente a Sportivo Peñarol de Chimbas por el Federal A ya tiene día y horario: será el próximo domingo, desde las 18 hs, en La Visera de Cemento.

Venta de entradas

Las boleterías para el partido estarán habilitadas el domingo de 10 a 13 y de 15 hasta la hora del comienzo del encuentro. Las entradas generales tendrán un valor de $800 y la platea de $1.500. En tanto los jubilados pagarán un 50% menos, es decir unos $400. El socio activo podrá pasar a retirar su entrada en la secretaría del club. En cuanto a la platea abono para socios tendrá un valor de $15.000 para todo el año, es decir, que equivale a unas 10 entradas.

¿Equipo definido para el domingo?

Germán Alecha terminará de delinear esta semana mediante entrenamientos cuál será el once que reciba a Sportivo Peñarol en La Visera. En el amistoso frente al seleccionado de Bariloche el DT dio pistas del probable equipo titular que hasta último momento presentará algunas dudas.

El delantero Diego Bielkiewicz, que fue titular frente a Vélez, llegará con lo justo físicamente y se lo exigirá para evaluar si llega al encuentro clave. En el caso de que no esté en condiciones, Enzo “Aqua” Romero será titular.

La otra duda podría ser la de Ezequiel Ávila o el uruguayo Gastón Roselló en el lateral izquierdo. Pese a que el extranjero llegó para ser titular, no tuvo un buen partido frente a Vélez y Alecha se inclinaría por el ex Brown de Madryn.

El probable once para recibir a los sanjuaninos: Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Brian Berlo, Ávila; Fernando Pettineroli, Brian Meza, Maximiliano Amarfil, Maximiliano López; Maximiliano Fornari y Romero o Bielkiewicz.