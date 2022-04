Cipolletti empató en Bolívar y sigue invicto

Por la cuarta fecha del Torneo Federal A, Cipolletti y Ciudad Bolívar igualaron 0 a 0. En un partido con mucha paridad y casi sin situaciones de goles, el Albinegro se trajo un punto y sigue invicto en el torneo, ya que acumula tres empates y una victoria. Fue transmisión de AM 550 La Primera.

Con este resultado, los dirigidos por Germán Alecha quedaron en la tercera posición con 6 puntos, aunque aún no se han disputado el resto de los partidos y la fecha se completará mañana en su totalidad.

Germán Alecha sorprendió con el once nuevamente, ya que decidió utilizar a los mismos once que derrotaron a Sansinena. Fornari, que en principio iba a ser titular, fue al banco y Aqua Romero formó parte del once inicial

Así, Alecha salió a la cancha con: Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Brian Berlo, Gastón Roselló; Matías Sosa, Maximiliano Amarfil, Brian Meza, Javier Fernández; Enzo Romero y Gustavo Britos.

La primera parte tuvo a Cipo más ordenado en el comienzo, asociándose mejor en el medio y adueñando del control de la pelota. Sin embargo, pasados los minutos Bolívar se fue asentando y fue emparejando el partido.

El primer tiempo no entregó demasiado y las situaciones de gol fueron muy pocas y sin claridad. La más clara fue para Boris Magnago, que remató cerca del área chica pero el arquero rival, Cavallotti retuvo correctamente. Así, Bolívar y Cipolletti se fueron 0 a 0 al descanso.

El complemento comenzó con un trámite deslucido con un leve predominio local, pero sin profundidad. Recién a los 25 minutos de la segunda parte, Amarfil tuvo la más clara del partido con un remate mano a mano que atajó muy bien el arquero rival, unas de las figuras del partido.

Maxi Fornari, Fernando Pettineroli, Maxi López, Manuel Berra y Diego Bielkiewicz ingresaron en el segundo tiempo por Romero, Sosa, Fernández, Amarfil y Britos, pero el equipo no pudo plasmar superioridad en el resultado y el cordobés, Jonathan Correa, de muy flojo arbitraje pitó el final del partido y el 0 a 0 definitivo.

El próximo domingo, el “Capataz de la Patagonia” recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca con el ánimo de revalidar el buen punto de visitante e intentar conseguir una nueva victoria en La Visera.