Goleadas y un título en bandeja para Rincón

Se jugó parte de la fecha 19 de LIFUNE, el oficial A tiene al Deportivo Rincón como único líder con diez puntos de diferencia a sus perseguidos Alianza que cayó en su visita al oeste capitalino. Pacífico, san Patricio y Centenario golearon de local. En el oficial B, Los Canales le ganó al rojo y Añelo superó a Vecinal, dejando un cierre vibrante.

El alerta por fuentes vientos dejó cuatro partidos postergados, entre ellos el del Deportivo Rincón que sin jugar, y con otro duelo más pendiente, sigue en la cima y a un paso del título, ya que el escolta Alianza cayó ante Maronese por 3-0.

Por otro lado, Pacífico aplastó al débil San Lorenzo por 8-1, Centenario hizo lo propio ante Sapere en el Gigante del Barrio Sarmiento por 5-1, mientras que San Patricio en El chañar, goleó a Don Bosco de Zapala por 4-1.

En el oficial B, el duelo de la fecha quedó en manos de Los Canales de Plottier, quien superó a Independiente por 1-0 y es escolta a dos puntos del rojo y con un duelo pendiente. En Añelo, el local no titubeó ante Vecinal y lo goleó 4-0, subiéndose también a la cima.

En el este de la capital, Villa Iris y El Porvenir igualaron en dos tantos, mientras que Bicicross en Senillosa goleó a Eucalipto Blanco del Limay como local 5-0. Quedaron suspendidos; Confluencia vs Esperanza de Rincón, Unión de Zapala vs Rivadavia de Cutral Co, y Petrolero ante Patagonia por el Oficial A.