Almendra: “Quiero pedirle disculpas a Battaglia”

Luego de su vuelta oficial a las canchas en la Reserva, Agustín Almendra rompió el silencio en Boca y se refirió al conflicto con Sebastián Battaglia. Además, el volante, que esta mañana se despachó con un golazo para el triunfo agónico por 3-2 ante Vélez, dio detalles sobre la charla con Juan Román Riquelme y su relación con el plantel profesional.

“Necesitaba mucho volver a jugar porque se dijeron muchas cosas. Yo me mantuve en silencio, tranquilo y trabajando”, abrió en ESPN el mediocampista, que volvió a decir presente en un duelo por los puntos después de 47 días (ya había jugado con la Tercera un amistoso frente a Cañuelas).

El nacido en Solano ahondó sobre el diálogo que tuvo con el vicepresidente azul y oro el último sábado en La Bombonera: “Hablé con Román el día del partido con Arsenal, lo fui a saludar al palco y le dije que quería volver a jugar, que le quería pedir disculpas a todos y que estoy muy arrepentido por todo lo que pasó. Por suerte tuve una charla muy positiva con él. Lo primero que buscaba era tener una charla con él y con el Consejo de Fútbol. Y ojalá la pueda tener con el DT”.

Más allá de sus intenciones por recomponer el vínculo con Battaglia, Almendra indicó que “todavía no tuve la oportunidad de cruzarme con él, porque entreno en distintos horarios y se hace muy difícil”. Y confesó que aquella discusión en medio de la práctica que lo terminó apartando del plantel profesional “fue un momento de calentura, porque yo no venía jugando. Pasaron muchas cosas, pero para mí eso ya está atrás. Ojalá pueda tener una charla con el DT y pedirle disculpas”.

Pasar de página y volver a ser parte de la Primera División. Eso es lo que quiere el pibe, que actualmente suma rodaje en el equipo de Hugo Ibarra y Mauricio Serna. “No sé lo que va a pasar conmigo. Yo pedí tener minutos en Reserva y todo lo que se venga de acá para adelante va a ser mejor”, aseguró. Y remarcó: “No tengo problema en seguir jugando en Reserva. Tengo contrato en Boca y lo voy a cumplir hasta el último día”.

Por otro lado, el futbolista de apenas 22 años, que afirmó que “ahora estoy pagando lo mal que hice”, profundizó sobre el trato diario con el plantel: “Yo no me enojé con nadie, solamente estaba enojado conmigo mismo. A los chicos los cruzo y los saludo. No tengo ningún problema con ellos”.

Y opinó sobre las punzantes declaraciones de Darío Benedetto: “Entiendo que lo del Pipa es un momento de calentura. Él es uno de los referentes y tiene que mantener una posición. No estoy enojado con él, lo crucé en estos días y lo saludé. Si él tiene algún problema me lo va a decir, somos grandes”.

Otro de los líderes de Boca es Marcos Rojo, quien a pesar de no haberse expresado públicamente sobre el tema sí lo hizo en privado con Almendra. “Yo hablo siempre con Marcos (Rojo). Me dijo que estaba equivocado y le dije que tenía razón. Yo sé que hice mal las cosas”.

Si bien mantiene la ilusión por un posible regreso al plantel profesional, el volante sabe que “si Battaglia acepta que vuelta no va a ser lo mismo. Voy a tener que entrenar el doble y arrancar de cero”. ¿Y si mantiene firme su postura? “Tendré que aceptar su decisión y seguiré entrenando en Reserva con las mismas ganas de siempre”.

Almendra también aseveró que “en ningún momento quise irme de Boca, se dijeron un montón de cosas pero yo no hablé nada. Se dejaron llevar por lo que pasaba en las redes sociales”. Y agregó: “Yo quiero sumar minutos, sea acá o en otro club. Ojalá sea acá. No me quiero ir de Boca porque yo me crié acá”.

Por último, le deseó lo mejor a Battaglia: “Ojalá gane todos los partidos”. Y le pidió perdón al pueblo xeneize: “Al hincha de Boca le pediría disculpas por todo esto que pasó. Cuando me toque de vuelta volver a jugar, si Dios quiere, voy a dar lo mejor de mí”.