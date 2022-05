De tanto remarla consiguieron apoyo para ir al Mundial

Un equipo de mujeres integrantes del team Aluminé Cauquenes Rafting viajará próximamente al Mundial de Bosnia con el apoyo del ministerio de Deportes. Ellas son Elisa Zapata que es la capitana del equipo; Julia Medina, Jaqueline Gaete, Griselda Muñoz y Iara Prá. Todos ellas, junto al entrenador Darián Moya, competirán en el certamen que se iniciará el 28 de mayo hasta el primero de junio.

“Somos un equipo conformado por cinco mujeres adultas, trabajadoras, madres, independientes, que nos juntamos para aprender a remar motivadas tras el mundial que organizó la Federación Internacional de Rafting -IRF1 – en nuestra localidad, Aluminé, en noviembre 2018”, contaron a modo de presentación en Grito Sagrado.

“Comenzamos a remar junto a un grupo numeroso de más de 20 mujeres adultas con balsa y equipo particular de la empresa Aluminé Rafting. Su titular, Ricardo Solano, referente del rafting recreativo y deportivo provincial y nacional quien promovió con solidaridad y entusiasmo la formación de muchos atletas en actividades de aguas blancas, nos acompañó en estos primeros pasos”, afirmaron.

“El desafío –explicaron- era consolidar un equipo femenino senior o master ya que esta actividad fue -como tantas otras tradicionalmente dominada por varones. Con el paso de los meses y la llegada del frío quedamos las cinco integrantes actuales del equipo que se autodenominó Cauquenes aludiendo a esta especie de aves del grupo de las anseriformes que frecuentan el Río Aluminé, acompañándonos siempre en los sectores del río en que entrenamos y que constituyen parte de la avifauna característica de la provincia de Neuquén”, contaron.

En Junio de 2019 nos propusimos un primer desafío: participar del Campeonato Argentino que organiza la Asociación Argentina de Rafting dejando que lo recreativo de lugar a lo competitivo. Esta primera meta nos impone nuevas necesidades de mejorar en aspectos técnicos y físicos de avanzar en un entrenamiento sistemático orientado a esos objetivos. Fue entonces que por iniciativa nuestra nos permitieron incorporarnos a la Escuela Municipal de Rafting dependiente de la dirección municipal de Deportes que ya venía trabajando con varios equipos de jóvenes, niñas y niños pero que no tenía líneas de acción hacia la población adulta. Bajo la conducción del entrenador Víctor Capelari, otro reconocido atleta de aguas blancas de nuestra localidad, entrenamos entre dos veces por semana en el río, con la obligada pausa que la irrupción de la pandemia por COVID-19 le impuso al mundo entero. Una vez que abrimos esta puerta otras personas adultas se sumaron también a la escuela municipal, varones y mujeres, conformando en la actualidad varios equipos senior”, describieron.

“Centradas en seguir aprendiendo y empoderándonos pudimos adquirir nuestra propia indumentaria: chalecos, palas y cascos, suficientes para entrenar y participar de competencias y encuentros nacionales. Nos asociamos a la AARAFT y alquilamos una balsa para entrenar en distintos puntos del Río Aluminé con mayor autonomía. Así fue como en enero de 2021 y con la reapertura de actividades nuevamente replanteamos nuestros objetivos incrementando el nivel de nuestros desafíos: no solo participar de competencias nacionales sino también internacionales como campeonatos mundiales, panamericanos o copas del mundo. Esta meta nos condujo a sumar a nuestro entrenamiento a Darian Moya un joven atleta que clasificó y participó de tres mundiales de rafting quien nos dedica tiempo exclusivo dos veces por semana convirtiéndose en nuestro entrenador actual”, recalcaron agradeciendo el apoyo de la municipalidad y del ministerio de Deportes.

“Este deporte, impactó significativamente en nuestras vidas como mujeres adultas, ayudándonos a establecer metas, superarnos y valorarnos. Demostrarnos que somos capaces y mejorando nuestra salud no solo física sino en forma integral, un proceso que anhelamos muchas otras mujeres neuquinas se animen a transitar. El contacto con nuestro río, el maravilloso entorno natural y la gente que hemos conocido en el camino nos han enriquecido y permitido crecer. Este deporte nos ha empoderado permitiéndonos ser parte de un camino que parecía reservado a jóvenes atletas varones y una minoría de mujeres atletas jóvenes también. Hoy podemos ver en Aluminé el crecimiento de tres equipos de mujeres open o senior y 1 equipo Sub 19 femenino que también logró clasificar para dos mundiales, además de los equipos de varones en todas las categorías junior y senior (Sub 19, Sub 23, open y master).

Aluminé ofrece condiciones únicas para el desarrollo de deportes de aguas blancas, tanto en el río homónimo como en varios de sus afluentes. De nuestra localidad han surgido muchos atletas destacados tanto en kayak como en rafting. Sin embargo la incorporación de mujeres al rafting es mucho más reciente y está actualmente en expansión. Tal es así que durante 2021 tanto en el campeonato Argentino como en el Rafting Fest los equipos femeninos superamos a los masculinos. En este sentido, como equipo máster junto a las Pancoras de Villa Pehuenia, sentimos que hemos sido inspiración y aliento para mujeres más jóvenes”, destacaron.