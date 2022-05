Realizan una nueva denuncia de violencia contra Villa

Previo a jugar las semifinales de la Copa de la Liga profesional, el mundo Boca vuelve a vivir horas polémicas, y otra vez Sebastián Villa está en el ojo de la tormenta. El delantero fue denunciado nuevamente por violencia de género en una causa que podría ser caratulada por abuso sexual y tentativa de homicidio, por un hecho sucedido en junio de 2021.

La denuncia fue realizada en los Tribunales de Lomas de Zamora, por parte de la víctima, quien tenía una relación con el jugador Xeneize en junio del 2021. En la denuncia asegura que Villa la violó y la golpeó luego de una cena donde participaron algunos jugadores del plantel, y que una charla de la joven con otro jugador habría originado la reacción.

La relación tuvo idas y vueltas, y que frecuentaban las discusiones, dijo la denunciante, definiendo al delantero de Boca como "una persona sumamente violenta y agresiva, pero siempre, hasta el día del hecho denunciado, solo había ejercido sobre mí violencia verbal".

El hecho que desencadenó la denuncia ocurrió el 21 de junio del 2022, según expresa la víctima en la denuncia, habían acudida a un asado en casa donde habían varios compañeros del plantel de Boca. El colombiano había ingerido “una gran cantidad de alcohol” e inició un acto de celos cuando la vio charlando con otro jugador (Sería Cardona).

Cuando se retiraron, y tras maltrato verbal, una vez durmiendo el colombiano comenzó a atacar a la víctima: “Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿Te gustaron mis compañeros?'". Luego vinieron intentos de asfixia y mordidas en el labio. “En esos momentos pensé que pretendía matarme", aseguró.

La denunciante aseguró tener pruebas: fotos en las que se visibilizan los signos de violencia y las lesiones en su cuerpo, grabaciones en formato video de las comunicaciones telefónicas entre ambos y constancias que demuestran de ser observada en el hospital.