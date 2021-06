Sebastián Villa irá a juicio oral

Este viernes el juez de garantías de Esteban Echeverría, Javier Maffucci Moore, concedió el pedido de la fiscalía de elevar a juicio oral la causa por violencia de género contra Sebastián Villa. El delantero del Xeneize fue denunciado por su ex pareja a fines de abril del 2020 después de un escándalo que comenzó en redes sociales donde se viralizaron fotos y videos que evidenciaron la situación.

Con respecto a ciertos detalles de la resolución que determina el pedido de fiscalía donde se imputa al jugador de Boca por lesiones leves y amenazas coactivas se menciona:

"La fiscalía imputa los siguientes hechos:

- que el 27 de abril de 2020, en hora no determinada pero durante la mañana (...) Sebastián Villa profirió amenazas hacia Daniela Cortés Meneses anunciándole un mal grave, inminente, futuro (...) al anunciarle que iba a arruinar su vida y la de su familia, en particular que atentaría contra la vida de su madre, su padre y su hija si no se retiraba de la casa, amedrentándola.