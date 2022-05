Cipolletti, ante una parada brava en San Luis

Por la novena fecha del Torneo Federal A, Cipolletti visita a Estudiantes de San Luis a partir de las 18. El duelo se disputará en el Estadio Héctor Odicino-Pedro Benoza, más conocido como “El Coliseo” y tendrá como árbitro principal al mendocino Luis Martínez. Será transmisión de AM 550 La Primera.

Luego del empate frente a Camioneros en La Visera, el Albinegro buscará un triunfo necesario como visitante que le permita escalar en la tabla de posiciones y afirmarse dentro de los puestos de clasificación. Hoy, aparece en la sexta posición con 11 unidades, a causa de dos triunfos y cinco empates. Es el único equipo invicto del campeonato hasta el momento.

A pesar del buen juego demostrado el miércoles, el Albinegro quedó con un sabor amargo por no poder llevarse los tres puntos y ahora, tendrá la obligación de salir a ganar para encontrar su primer triunfo como visitante, ya que acumula tres empates en esa condición. A tener en cuenta que, si Cipolletti suma esta tarde superará el récord de partidos sin derrotas logrado por Gustavo Raggio en el torneo pasado.

Para este encuentro, Germán Alecha tendrá una baja importante: Elvis Hernández. El neuquino debe cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a las cinco amarillas y Manuel Berra sería su reemplazante.

Además, el entrenador no podrá contar con Nello Matías Sosa ni tampoco con Gustavo Britos en el frente de ataque. Ambos se quedaron en la ciudad por diversas molestias físicas a causa del duro trajín de partidos. Hay que sumarle también la baja de Maximiliano Fornari, que se recupera de la lesión que sufrió en el duelo frente a Desamparados.

Así, el probable 11 de Cipolletti para esta tarde formaría con: Facundo Crespo; Boris Magnago, Brian Berlo, Manuel Berra, Gastón Roselló; Fernando Pettineroli, Maxi Amarfil, Brian Meza, Javier Fernández; Enzo Romero y Diego Bielkiewicz.

Por el lado del local, Estudiantes de San Luis llega a este partido luego de una derrota como visitante frente a Villa Mitre de Bahía Blanca por 2 a 0 y octavo en la tabla con 10 unidades, a causa de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El técnico Héctor Arzubialde probó algunas variantes en el equipo y quien dejará el equipo con respecto al último encuentro será Diego Medina y el que ingresará como delantero será Lautaro Ruíz Martínez.

En consecuencia, el 11 inicial del Albiverde sería: Martin Perelman; Matías Acuña, Brayam Sosa, Imanol González, Cristian Gorgerino; Maximiliano Casa, Santiago Briñone, Agustín Stancato, Pablo López; Ulises Ojeda y Ruíz Martínez.

El árbitro del partido será Luis Damián Martínez de San Rafael. Estará acompañado por los asistentes Federico Cano y Maximiliano Silcan Jerez, ambos de Valle Viejo. El cuarto árbitro será Ezequiel Agüero, que llega desde Catamarca.

Será transmisión de AM 550 La Primera, FM RDV 90.7 y Las Palmas 96.1 a partir de las 17.30 con relatos de Hugo Alejandro Amaolo y comentarios de Daniel Verdinelli.

El partido podrá verse a través del streaming oficial del club puntano, que será PAGO. El valor para poder verlo será de 575 pesos y las entradas se pueden comprar a través del sitio passline.com.

Así se juega la fecha 9

El destacado de la fecha será el clásico bahiense entre Olimpo vs Villa Mitre. El Aurinegro, líder con 17 y el Tricolor, escolta con 16. Se jugará a partir de las 15.30 en el Estadio Roberto Natalio Carminatti.

La fecha comenzará temprano a las 11 de la mañana con el duelo entre Liniers y Ferro de La Pampa. Y a las 15.30, aparte del duelo bahiense, habrá otros partidos: Círculo Deportivo vs Sp. Peñarol, Argentino de Córdoba vs Huracán Las Heras, Independiente de Chivilcoy vs Ciudad Bolívar y Camioneros vs Desamparados.

La fecha cerrará el martes con el partido entre Sol de Mayo de Viedma y Sansinena. El equipo rionegrino jugó por Copa Argentina el viernes y postergó sus partidos con Huracán Las Heras (aún sin fecha) y ante Sansinena (se juega el martes). Los dirigidos por Marcelo Pontiroli volvieron a hacer un gran papel ante Rosario Central, en un partido que terminó igualado en uno y en los penales se lo terminó llevando el equipo rosarino.