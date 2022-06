Cipo va por la recuperación en La Visera

Por la fecha 14 del Federal A de fútbol, Cipolletti recibe en la Visera de Cemento a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, cotejo que está pautado para las 16 horas con arbitraje de Pablo Núñez. El albinegro necesita volver al triunfo en casa luego de una pobre cosecha en las últimas fechas.

A un punto de la zona de descenso, perdió 4 de los últimos 5 encuentros, y con caras nuevas en el plantel, el albinegro recibe al elenco de Otamendi que suma la misma cantidad de puntos que los dirigidos por Medero.

Durante la semana, el elenco rionegrino abrochó dos refuerzos antes del cierre del mercado de pases, al defensor Alejo Tabares, con pasado en Lanús, selección Argentina Sub 18 y Primera nacional. Y al neuquino Joaquín Rickemberg, quien tuvo temporadas en Belgrano y estaba en Villa Dálmine.

Con el refuerzo Lucas Chacana en lugar de Petinerolli, Luis Medero repetiría los otros diez que vienen de caer en Córdoba ante Monte Maíz, con la particularidad de que Amarfil y Sosa vuelven al Banco de suplentes luego de sus lesiones. En definitiva, los 11 serían: Facundo Crespo; Boris Magnago, Brian Berlo, Manuel Berra, Ávila; Braian Meza, Fernández, Chacana, Fornari; Britos y Bielkiewicz.

La fecha 14 inició el viernes con el triunfo de Liniers en Bahía Blanca ante Villa Mitre por 1-0. También por la zona A, además de Cipolletti vs Circulo, se verán las caras a partir de las 15hs Camineros vs Sol de Mayo, Bolívar ante Juventud Unida de San Luis, Sansinena vs Ferro de Pico, Huracán Las Heras recibe a Sportivo Peñarol. 15,30 será el turno de Desamparados ante Argentino de Monte Maíz, mientras que a las 16hs Estudiantes de San Luis va de local ante Independiente de Chivilcoy.

Un sólido Olimpo de Bahía Blanca lidera el grupo con 32 unidades, Villa Mitre quedó con 21, Sansinena tiene 20, Sol de Mayo 18, Camioneros, Juventud, Estudiantes, Argentinos comparten con 17. Fuera de los clasificados, Ferro, Peñarol, Bolívar, y Liniers 14. Huracán, Cipo y Circulo 12, Chivilcoy 11 y Desamparados 10.