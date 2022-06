Dos argentinos entre los 10 futbolistas mejores pagos de la MSL

Se dieron a conocer los 841 sueldos de la MLS (sin contar premios y bonus), y 2 argentinos integran el Top 10: Gonzalo Higuain y Lucas Zelarrayán. El ex River, a su vez, forma parte del podio gracias a sus casi 6 millones de dólares anuales, mientras que el ex Belgrano de Córdoba se ubica en el noveno puesto con un salario anual de 3.700.000 dólares.

¿Quién es el mejor pago de la liga?. Se trata del suizo Xherdan Shaquiri, que pasó del Olympique de Lyon al Chicago Fire a comienzos del 2022 por 7.500.000 dólares y firmó un contrato anual de 8.153.000 dólares. Su escolta en este ranking, es el mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien milita en Los Ángeles Galaxy y cobra 6 millones de dólares por temporada.

Los mejores diez pagos de la MLS, expresados en dólares



1. Xherdan Shaquiri (Chicago Fire) - 8.153.000

2. Chicharito Hernández (LA Galaxy) - 6.000.000

3. Gonzalo Higuaín (Inter Miami) - 5.793.750

4. Alejandro Pozuelo (Toronto FC) - 4.693.000

5. Jozy Altidore (NE Revolution) - 4.264.963

6. Josef Martínez (Atlanta United) - 4.141.667

7. Carlos Vela (Los Ángeles FC) - 4.050.000

8. Luiz Araújo (Atlanta United) - 3.941.667

9. Lucas Zelarayán (Columbus Crew) - 3.700.000

10. Carles Gil (NE Revolution) - 3.545.833

Ahora si hablamos exclusivamente de argentinos, aparecen en el Top 10 aparecen el ex Vélez Thiago Almada, el ex Racing Gustavo Bou y hasta el ex Independiente Alan Velasco.



Los argentinos mejores pagos en dólares:

1- Gonzalo Higuaín (Inter Miami): 5.793.750

2- Lucas Zelarayán (Columbus Crew): 3.700.000

3- Franco Jara (Dallas FC): 3.227.000

4- Gustavo Bou (New England Revolution): 2.675.000

5- Gastón Giménez (Chicago Fire): 2.360.667

6- Thiago Almada (Atlanta United): 2.332.000

7- Sebastián Driussi (Austin FC): 2.317.000

8- Luciano Acosta (FC Cincinnati): 2.222.854

9- Sebastián Blanco (Portland Timbers): 1.708.000

10- Alan Velasco (FC Dallas): 1.305.000