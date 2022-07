Deserciones y ningún podio para Cuba en Oregón

Cuba tuvo en el Mundial de Atletismo desarrollado en Oregón su peor actuación histórica en una competencia de estas características. De males funcionarios cubanos confirmaron que dos atletas y un preparador físico dejaron la delegación y no volvieron al país.

Una de las deportistas que no regresó a la isla fue la discóbola Yaimé Pérez, medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La cubana es considerada una de las mejores del mundo en su especialidad, tras haber obtenido el bronce en los Juegos de Tokio.

Tras finalizar en el séptimo lugar en el Mundial de Atletismo en Eugene, Oregón, abandonó al equipo nacional, aunque no se conoce con exactitud en qué punto lo hizo. Algunas fuentes han asegurado que ella se separó del equipo durante una escala en el aeropuerto de Miami en vuelo procedente de Phoenix, desde Oregon.

Quien también decidió desertar y no ser parte de la delegación de Cuba fue la joven jabalinista de 19 años Yiselena Ballar, pero en este caso Ballar se separó del equipo en cuanto llegó desde la Habana al aeropuerto de Florida y no estuvo presente en el Mundial. De esta manera, la selección cubana de atletismo no solo perdió a una de sus mayores promesas en esta modalidad sino que también dejó vacante su lugar en la competencia. A ellas se agregó el PF Carlos González.

"Las atletas Yiselena Ballar (jabalina) y Yaimé Pérez (disco) y el fisioterapeuta Carlos González abandonaron la delegación en lo que se califica como graves indisciplinas", señaló el órgano oficial de Instituto del Deporte (INDER) de Cuba.

En cuanto a lo deportivo, es la primera vez en la historia de los mundiales de atletismo, que Cuba no consigue subirse al podio. Los caribeños, otrora potencias, forman el octavo país en el medallero histórico de la competencia en la que participan desde el primer torneo, en Helsinki 1983. Su cosecha es de 22 oros, 24 platas y 14 bronces. Siendo Javier Sotomayor (salto en largo) su mayor exponente en la historia de este deporte

Las deserciones de Pérez y Ballar se producen en el marco de una fuerte migración de cubanos en general y el abandono de deportistas de casi cada una de las delegaciones de las disciplinas que salieron a competir en el último año, dadas las fuertes crisis económicas y sociales que atraviesa la nación caribeña. Además de los efectos de la pandemia de Covid-19 y al recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos.?