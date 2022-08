Saladino: “A esta altura de la vida quiero correr y ganar”

El piloto Pablo Saladino se quedó con la final del sábado del TC Neuquino que disputó la cuarta fecha en el Autódromo de Centenario. Una carrera apasionante que quedó en manos del bicampeón de la categoría y se perfila para pelear el campeonato.

Saladino, un histórico del TC regional, pasó por los micrófonos de Grito Sagrado y comentó como está viviendo este presente de su carrera deportiva. Con la ilusión de pelear el campeonato, pero sobre todo de disfrutar cada carrera:

“Yo a esta altura de la vida quiero ir a correr y ganar carreras, después a fin de año veremos lo que pasa. No te voy a decir que no me interesa un campeonato porque es mentira, pero cuando uno prioriza un campeonato deja de divertirse porque no arriesga y yo quiero divertirme. Y si sale bien, sale bien y si sale mal sale mal, no todas son para uno. No me importa, quiero ir a la pista a pasarla bien”