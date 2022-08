Dibu Martínez tuvo una oferta para atajar en otra selección

Emiliano “Dibu” Martinez está en un nivel superior al promedio. Sus grandes actuaciones que comenzaron en el Arsenal y ahora en el Aston Villa, lo llevaron a ser visto por los ojos del mundo y ya es una pieza fija en la "Scaloneta", la selección argentina que espera el Mundial de Qatar para noviembre.



Sin embargo, el arquero argentino reveló que, cuando no era tenido en cuenta por Lionel Scaloni, le ofrecieron atajar para otro país, pero que rápidamente lo rechazó por su fanatismo por Argentina. Se trata de la Selección de Inglaterra, país en donde juega hace ya 10 años, que lo tuvo en cuenta para algunas convocatorias, pero Emiliano estaba seguro que su juego internacional iba a ser con la “albiceleste” o nada:



“Siempre voy a estar agradecido a todos los clubes en los que confiaron en mí. Yo soy más argentino que nunca. En algún momento hubo algunos llamados para que juegue en la selección inglesa, pero yo me siento muy argentino", expresó en su momento el arquero.



Habiendo hecho inferiores en Independiente, Martínez no tenía mucho rodaje en un club con varios arqueros en el primer equipo en ese entonces, pero sus entrenadores en Avellaneda ya sabían que era un distinto:



“Uno de los mejores experimentos del laboratorio fue Emiliano Damián Martínez, categoría 92. Su caso es excepcional en todo el sentido de la palabra. Llegó de Mar del Plata con edad de Novena División y generó asombro entre los arqueros más grandes que formaban parte del grupo. Uno de ellos recuerda que no podía saltar las vallas ni hacer flexiones de brazos. Tenía 17 años y significó un ingreso de 650 mil euros en 2010, que por algunas cláusulas posteriores se convirtieron en más de un millón. Una de las claves para la adaptación fue el rápido aprendizaje del inglés: en el club le pagaron un bonus de 20 mil libras tras haber aprobado un examen a cuatro meses de su llegada".